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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ imzaladı! Bakanlıktan 81 ile yeni genelge

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın imzasıyla tüm Başsavcılıklara Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi hususunda genelge gönderildi. Tüm Başsavcılıklara gönderilen genelgeyle aile içi ve kadına karşı şiddet suçlarıyla etkin mücadeleye vurgu yapıldı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ imzaladı! Bakanlıktan 81 ile yeni genelge
Ekleme: 13.01.2023 - 11:13 Güncelleme: 13.01.2023 - 11:43 / Editör: Ozge Selin
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ imzaladı! Bakanlıktan 81 ile yeni genelge
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kadına yönelik şiddet suçları soruşturma bürolarında görevli Cumhuriyet savcılarının zorunlu durumlar dışında farklı işlerde görevlendirilmemesi ve Cumhuriyet Başsavcılıklarına doğrudan yapılan şikayetlerde mağdurun beyanının bizzat Cumhuriyet savcısı tarafından alınmasına yönelik genelge yayınladı.

İHTİSASLAŞMA AMAÇLANDI

Genelgede, ihtisaslaşmanın sağlanması amacıyla Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddet Suçları Soruşturma Bürolarında görevli Cumhuriyet savcılarının zorunlu durumlar dışında farklı işlerde görevlendirilmemesi istendi. Bu amaca aykırı iş bölümü değişikliği yapılmaması hususunda gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi gerektiğinin vurgulandığı genelgede, ayrıca 27 Aralık 2019 tarihli ve 1584 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kurulu kararıyla 6284 sayılı Kanunda düzenlenen tedbir kararlarını vermek üzere her adliyede belirli aile mahkemelerinin görevlendirildiği hatırlatıldı.

Genelgede, Cumhuriyet Başsavcılıklarına doğrudan yapılan şikayet başvurularında, mağdurun beyanının bizzat Cumhuriyet savcısı tarafından alınması gerektiği ifade edilirken, olaya ilişkin delillerin ivedi şekilde toplanmasının yanı sıra beyanının özel ortamda alınması gerektiği ya da şüpheli ile yüz yüze gelmesinde sakınca bulunduğu değerlendirilen mağdurun beyanının da Adli Görüşme Odasında uzman aracılığıyla alınması hususuna dikkat çekildi.

NİTELİKLİ VAKALAR TESPİT EDİLECEK, VAKAYA UYGUN TEDBİRLER UYGULANACAK

Genelgede, özellikle nitelikli ve tekrarlanan şiddet vakalarının önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması gerektiği vurgulandı. Cumhuriyet savcısı tarafından aile (tedbir) mahkemesinden talepte bulunulduğunda UYAP kayıtlarının incelenmesi, taraflar hakkında 6284 sayılı Kanun kapsamında daha önce verilmiş tedbir kararı, soruşturma ve kovuşturma dosyası ile risk oluşturabilecek bir davanın bulunup bulunmadığının araştırılması hususunda gerekli özenin göstermesi istenirken, nitelikli veya tekrarlanan şiddet vakalarını içerenler başta olmak üzere yürütülen soruşturmalarda şüpheli hakkında uzaklaştırma veya yaklaşmama tedbirleri ile birlikte teknik yöntemlerle takip (elektronik kelepçe) kararı verilmesinin de talep edilmesi ve böylelikle bu tedbirlerin etkin şekilde uygulanmasının sağlanmasına dikkat çekildi. Genelgede ayrıca Ceza Muhakemesi Kanunu'nda konuyla ilgili yapılan değişiklikler hatırlatıldı.

CEZA İNFAZ KURUMUNDAN AYRILMA HALİNDE KOLLUĞA BİLDİRİMDE BULUNULACAK

Daha önce 63 sayılı Suç Mağdurlarının Desteklenmesine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde düzenlenen, kasten öldürme ve bu suça teşebbüs, neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama, çocuğun cinsel istismarı, nitelikli cinsel saldırı ve neticesi sebebiyle ağırlaşmış işkence suçlarından tutuklu ya da hükümlü bulunan kişilerin ceza infaz kurumlarından tahliye olması veya firar etmesi halinde ceza infaz kurumu müdürlüğünce mağdurun bulunduğu yer kolluk birimine bildirimde bulunulmasının sağlanması hususuna ek olarak genelgeyle, izin nedeniyle ceza infaz kurumundan ayrılma durumunda da aynı şekilde bildirim yapılmasının sağlanması istendi.
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