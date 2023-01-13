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6’lı masanın vaatleri belli oldu: Kriz, kaos ve belirsizlik

10 toplantıda aday belirleyemeyen altılı masaya göre, belirlenecek aday cumhurbaşkanı olursa asla bağımsız karar alamayacak. 6 ismin onayı alınmadan karar verilmesi halinde seçime gidilecek.

6’lı masanın vaatleri belli oldu: Kriz, kaos ve belirsizlik
Ekleme: 13.01.2023 - 10:07 Güncelleme: 13.01.2023 - 10:13 / Editör: Ozge Selin
6’lı masanın vaatleri belli oldu: Kriz, kaos ve belirsizlik
10 kez toplanıp cumhurbaşkanı adayı çıkaramayan 6'lı masa, iktidar hayallerini kriz senaryolarıyla süslemeye devam ediyor. Türkiye için hiçbir projesi olmayan masanın ortakları ellerini ovuşturup cumhurbaşkanı yardımcılığı ve bakanlık elde etme peşine düştü.

KENDİ KARARINI UYGULAYAMAZ

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, katıldığı bir programda nasıl bir cumhurbaşkanı istediklerini anlatırken AK Parti öncesi Türkiye'nin vesayet geçmişini akıllara getirdi. Davutoğlu, eski Türkiye'nin kâbuslarını canlandıracaklarının, ülkeyi istikrarsızlığa ve kaosa sürükleyeceklerinin sinyalini de verdi.

Cumhurbaşkanı, 'Kendi kararımı uygularım' derse ne yapacakları sorulan Davutoğlu, 'Dediği anda kriz çıkar. Çok açık söyleyeyim. O cumhurbaşkanı Meclis desteğini kaybeder. Ülke yeniden seçime gitmek zorunda kalır' diyerek şimdiden nasıl bir kaos ortamı hazırlığında olduklarını gözler önüne serdi.

6’lı masanın vaatleri belli oldu: Kriz, kaos ve belirsizlik

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Altılı masadaki bakanlık paylaşımının nasıl olacağını açıklayan Davutoğlu, 6 cumhurbaşkanı yardımcılığını işaret ederek başka bir krizin ipuçlarını verdi. Davutoğlu, 'Kaç milletvekili varsa o kadar bakanlık alınacak. Bir cumhurbaşkanı yardımcılığı, bir bakanlık alınacak. Ama diyelim ki A partisi büyük çoğunluğa sahip 7-8 bakanlığı olacak. Altılı masada olanların hepsi bir cumhurbaşkanı yardımcılığı, bir bakanlık alacak en az' şeklinde konuştu.

'ALLAH, TÜRKİYE'Yİ BUNLARDAN KORUSUN'

Altılı masanın aday dahi belirleyemeden 'siyasi rant' pazarlığına tutuşması bardağı taşırdı. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış, 'Daha ortada aday yok. Aday belli olsa bence kazanma ihtimali yok. Olmayan şeye şimdiden parmak sallıyor' sözleriyle tepkisini dile getirirken, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, 'Hayal ettikleri Türkiye'ye bakar mısınız? Bu sözler, 6'lı masanın, 6'lı dar zihniyetin bu ülkeye katacağı hiçbir katma değerinin olmadığının kanıtıdır, itirafıdır' ifadelerine yer verdi.

'İLKEL, HUKUKSUZ'

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan: İnsansız hava araçlarına özenerek insansız parti kuran Ahmet Davutoğlu, 'Adayımız cumhurbaşkanı seçilir de benim dediğimi yapmazsa kriz çıkar ve ülke seçime gider' diyor. Dünyanın en ucube sistemi! Allah, ülkeyi bunlardan ve ittifaklarından korusun!

6’lı masanın vaatleri belli oldu: Kriz, kaos ve belirsizlik

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız: Ülkemizde böyle ilkel, hukuksuz ve sapkın bir vesayet anlayışını savunacak aklı başında bir tek hukukçu yoktur. Zırva tevil götürmez.

6’lı masanın vaatleri belli oldu: Kriz, kaos ve belirsizlik


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