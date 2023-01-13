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13 Ocak 2023 Hava Durumu: Meteoroloji'den yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Diyarbakır çevreleri ile Adana'nın kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Muğla çevreleri ile Antalya'nın batısında kuvvetli, Antalya’nın batı kıyılarında yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması beklenen yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Güney Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun yağış alan kesimleri, Gaziantep ve Diyarbakır çevreleri ile Batı Akdeniz'in Toroslar kesiminde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Ekleme: 13.01.2023 - 09:21 Güncelleme: 13.01.2023 - 09:23 / Editör: Ozge Selin
13 Ocak 2023 Hava Durumu: Meteoroloji'den yağış uyarısı
HAVA SICAKLIĞI: Marmara'da 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle doğu ve güneydoğu, Marmara'da kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR
KUVVETLİ VE YER YER ŞİDDETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Muğla çevreleri ile Antalya'nın batı kesimlerinde kuvvetli, Antalya'nın batı kıyılarında yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir, Bursa ve Yalova çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

KIRKLARELİ °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu

KOCAELİ °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, iç ve güney kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Muğla çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu

DENİZLİ °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu

İZMİR °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş çevreleri ile Adana'nın kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle sağanak, kıyı kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların, Antalya'nın batı kesimlerinde kuvvetli, batı kıyılarında çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde kıyı kesimleri sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimlerinde kuvvetli, batı kıyılarında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

ISPARTA °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MERSİN °C, 17°C
Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer pus ve sis bekleniyor

ANKARA °C, 9°C
Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu

KAYSERİ °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı, batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor

BOLU °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, 8°C
Parçalı bulutlu

SİNOP °C, 14°C
Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 11°C
Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

AMASYA °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 13°C
Az bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Malatya, Elazığ, Tunceli ve Bingöl çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

AĞRI °C, 0°C
Parçalı bulutlu

ERZURUM °C, -2°C
Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kar yağışlı

VAN °C, 2°C
Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri ile Diyarbakır çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, Gaziantep ve Diyarbakır çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GAZİANTEP °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SİİRT °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu
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