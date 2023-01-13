13 Ocak 2023 Hava Durumu: Meteoroloji'den yağış uyarısı

HAVA SICAKLIĞI: Marmara'da 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.RÜZGAR: Genellikle doğu ve güneydoğu, Marmara'da kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.KUVVETLİ VE YER YER ŞİDDETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Muğla çevreleri ile Antalya'nın batı kesimlerinde kuvvetli, Antalya'nın batı kıyılarında yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir, Bursa ve Yalova çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE °C, 8°CParçalı ve çok bulutluİSTANBUL °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurluKIRKLARELİ °C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmurluKOCAELİ °C, 15°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, iç ve güney kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Muğla çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.A.KARAHİSAR °C, 6°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmurluDENİZLİ °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurluİZMİR °C, 15°CParçalı ve çok bulutluMUĞLA °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş çevreleri ile Adana'nın kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle sağanak, kıyı kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların, Antalya'nın batı kesimlerinde kuvvetli, batı kıyılarında çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.ADANA °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde kıyı kesimleri sağanak yağışlıANTALYA °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, batı kesimlerinde kuvvetli, batı kıyılarında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.ISPARTA °C, 6°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıMERSİN °C, 17°CParçalı bulutluParçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer pus ve sis bekleniyorANKARA °C, 9°CParçalı bulutluESKİŞEHİR °C, 7°CParçalı ve çok bulutluKAYSERİ °C, 7°CParçalı ve az bulutluKONYA °C, 7°CParçalı ve çok bulutluParçalı, batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyorBOLU °C, 11°CParçalı ve çok bulutluKASTAMONU °C, 8°CParçalı bulutluSİNOP °C, 14°CParçalı bulutluZONGULDAK °C, 11°CParçalı bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.AMASYA °C, 9°CParçalı ve az bulutluSAMSUN °C, 17°CParçalı ve az bulutluTOKAT °C, 9°CParçalı ve az bulutluTRABZON °C, 13°CAz bulutluParçalı ve çok bulutlu, Malatya, Elazığ, Tunceli ve Bingöl çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.AĞRI °C, 0°CParçalı bulutluERZURUM °C, -2°CParçalı ve çok bulutluMALATYA °C, 7°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kar yağışlıVAN °C, 2°CParçalı bulutluParçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri ile Diyarbakır çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, Gaziantep ve Diyarbakır çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlıGAZİANTEP °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlıSİİRT °C, 8°CParçalı ve çok bulutluŞANLIURFA °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu