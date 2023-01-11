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Masterchef şampiyonu belli oldu! 2023 MasterChef Türkiye birincisi kim oldu?

Masterchef Türkiye 2022 şampiyonu büyük final neticesinde belli oldu. Kıvanç Karadeniz ve Metin Yavuz, Masterchef birincisi olabilmek için kıyasıya bir rekabet ortaya koydu. Finalistler, bütün hünerlerini gösterirken 2023 Masterchef birincisi, imza tabaklarının yapıldığı 3. oyun sonunda netlik kazandı. Bir yarışmacı diğer yarışmacıya üstünlük sağlarken toplamda 5 puanlık farkla Masterchef Türkiye'nin şampiyonu olmaya hak kazandı. İşte, Masterchef final gecesinde yaşananlar

Ekleme: 11.01.2023 - 02:54 Güncelleme: 11.01.2023 - 03:08 / Editör: Ozge Selin
Masterchef şampiyonu belli oldu! 2023 MasterChef Türkiye birincisi kim oldu?
MasterChef Türkiye'de final gecesi heyecanı yaşandı. Finale adını yazdırmayı başaran Yavuz Metin ve Kıvanç Karadeniz arasında kıyasıya bir rekabet yaşanırken şampiyon canlı yayında açıklandı. Jüri üyeleri Danilo, Somer ve Mehmet Şef, tadım yaptıktan sonra yarışmacılara puan verdi ve büyük finalde bir isim diğerinden daha fazla puan toplayarak 2022 Masterchef birincisi oldu.

Masterchef şampiyonu belli oldu! 2023 MasterChef Türkiye birincisi kim oldu?

MASTERCHEF KİM KAZANDI? MASTERCHEF ŞAMPİYONU BELLİ OLDU

Şeflerin puanına göre bir yarışmacı 70 puana; diğer yarışmacı ise 65 puana ulaştı. 70 puana ulaşan isim 2023 Masterchef birincisi olarak büyük ödülü almaya hak kazandı. Böylelikle ,başarılı performansları ile sezonun başından beri favori olarak gösterilen Metin ve Kıvanç büyük ödül ve şampiyonluk unvanı için son kez karşı karşıya geldi. Peki, 2022 Masterchef şampiyonu kim oldu, hangi yarışmacı büyük ödülü kazandı? Masterchef Türkiye birincisi kim oldu?

İşte MasterChef şampiyonu (birincisi) olan o isim...

Masterchef şampiyonu belli oldu! 2023 MasterChef Türkiye birincisi kim oldu?

MASTERCHEF FİNAL GECESİNDE NELER YAŞANDI?

Yarışın ilk etabında iki MasterChef adayı Türk mutfağı yorumlaması konspeti kapsamında üç tabak çıkardı. Bu menüde; başlangıç, ana yemek ve tatlı sunuldu.

Yemeklerin yapımı için Metin ve Kıvanç'a toplamda 1 saat 45 dakika süre verildi. Kıvanç'ın menüsü; Ege, Anadolu ve bal kabağı mantarı oldu. Metin'in menüsü ise Antalya Piyazı (tırnak pide ile), İslim kebabı (siyez pilavı ile), nişasta helvası olarak açıklandı.

İlk etap toplamda 30 puan üzerinden sonlandı. Tabaklara her şeften 10 puan üzerinden oy verildi. İlk turdan Kıvanç 20 puan alırken Metin ise 18 puan elde etti.

Masterchef şampiyonu belli oldu! 2023 MasterChef Türkiye birincisi kim oldu?

MASTERCHEF ŞAMPİYONU AÇIKLANIYOR

Final gecesinin ikinci etabında ise yarışmacılar uluslararası mutfaktan seçtikleri bir menüyü çıkardılar.

Kıvanç'ın uluslar arası mutfak menüsü: Ahtapot rüyası, kış ördeği ve Strudel oldu. Metin de ikinci turda; buharda pişmiş ılık barbun, dolgulu kalkan,kakule toprağı üzerine Melisa çiçek mousse yaptı.

Metin ikinci turda 42 puana ulaşırken Kıvanç ise 41 puana çıktı.

Masterchef şampiyonu belli oldu! 2023 MasterChef Türkiye birincisi kim oldu?

MASTERCHEF ŞAMPİYONU KİM OLDU?

Yarışmacılar, şampiyonun belli olacağı üçüncü oyunda ise kendilerine ait imza tabaklarını hazırladı.

Her iki yarışmacının tabağı da şeflerden yüksek puan alırken Metin'in tabağı şeflerden daha çok puan tablodu.

3. oyun sonunda Kıvanç 65 puana; Metin ise 70 puana ulaştı.

MASTERCHEF ŞAMPİYONU KİM OLDU?

Masterchef Türkiye'de sezonun şampiyonu Metin Yavuz oldu.

Metin, Masterchef kupasının yanı sıra büyük ödül olan lüks otomoboili de kazandı.

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