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MasterChef'te ikinci finalist hangi isim oldu? İşte MasterChef'te son gelişmeler

Bu akşam ekrana gelen MasterChef programında kıyasıya rekabet kaldığı yerden devam etti. Geriye kalan üç şef adayı; üç farklı etapta yarıştı ve gecenin sonunda üç jüri üyesinden puan aldı. Bir isim, geceyi finalist olmaya hak kazanarak bitirdi. İşte, MasterChef'e dair son gelişmeler...

Ekleme: 10.01.2023 - 01:45 Güncelleme: 10.01.2023 - 01:50 / Editör: Ozge Selin
MasterChef'te ikinci finalist hangi isim oldu? İşte MasterChef'te son gelişmelerMasterChef büyük final için artık geri sayım başladı. Geriye kalan üç yarışmacı; Kıvanç, Metin ve Ayaz arasında rekabet sürüyor. Dün akşam yayınlanan bölümde aralarından bir kişi MasterChef 2022'nin ilk finalisti oldu. Kalan iki şef adayı, bu akşam ekranlara gelecek yeni bölümde yarıştı. İşte, gelişmeler ve tüm detaylar...

MASTERCHEF 2022 İLK FİNALİSTİ KİM OLDU?

8 Ocak Pazar bölümünde; MasterChef'te ilk yarı finalist 3 etaplı oyunun sonucunda jüri değerlendirmelerinin ardından belli oldu. Şeflerin değerlendirmesi sonucunda MasterChef 2022'nin ilk finalisti Kıvanç oldu.

MasterChef'te ikinci finalist hangi isim oldu? İşte MasterChef'te son gelişmeler

MASTERCHEF 2022 İKİNCİ FİNALİSTİ KİM OLDU?

9 Ocak günü yayınlanan bölümde MasterChef 2022'nin diğer finalisti Metin oldu. Böylece finale yükselen iki isim olan Kıvanç ve Metin finalde karşı karşıya gelecek.

MASTERCHEF 2022'YE VEDA EDEN İSİM KİM OLDU?

Kıvanç ve Metin finale geçmeye hak kazanırken Ayaz, yarışmadan ayrılan isim oldu.

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE HANGİ YARIŞMACILAR KALDI?

Metin

Kıvanç
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