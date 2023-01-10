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İstanbul'da devre mülk dolandırıcılığı operasyonu: Bir odayı 50 farklı kişiye satmışlar

İstanbul'da, bir odayı 50 farklı alıcıya sattıkları iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon sonucu 110 şüpheli gözaltına alındı. Bu suçtan kazanılan parayla 24 tane lüks ev alındığı tespit edildi.

Ekleme: 10.01.2023 - 22:55 Güncelleme: 10.01.2023 - 23:00 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da devre mülk dolandırıcılığı operasyonu: Bir odayı 50 farklı kişiye satmışlar
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, emlak şirketi kurarak çok sayıda kişiye devre mülk satan bazı kişilerin, bu devre mülkleri de yabancılara oturum izni için satma vaadiyle tekrar mağdurlardan 'reklam, tapu, vergi ve diğer giderler' adı altında para aldığı iddiası üzerine çalışma başlattı.

Zanlıların aynı devre mülkü ve arsayı birden fazla kişiye sattıkları belirlenen çalışmalarda, yaklaşık 200 kişinin şikayetçi olduğu tespit edildi.

3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından, Kadıköy, Ümraniye, Ataşehir, Başakşehir ve Yalova'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 110 şüpheli gözaltına alındı.
Polis operasyonunda yakalanan lüks otomobillere el konulurken, şüphelilerin işledikleri suçtan kazandıkları gelirle 24 adet lüks ev aldıkları belirlendi.

Yakalanan zanlılar, sağlık kontrolünün ardından Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Operasyonda, şüphelilere ait olduğu belirtilen lüks otomobiller de Asayiş Şube Müdürlüğü otoparkına getirildi.

'1 odayı 50 kişiye satmışlar'

Mağdur olduğunu öne süren Sebahattin Balkaya, gazetecilere, Yalova'da termal siteden devre mülk aldığını belirterek, şüphelilerin bir odayı 50 farklı kişiye sattıklarını iddia etti.

Şu ana kadar yaklaşık 1 milyon liralık zararı olduğunu ifade eden Balkaya, 'Sonra tekrar biz bunu satacağız dediler. Vergisi var 98 bin lira tuttu. Bunu ödememi istediler. Bana 1 milyon 200 bin lira para vadettiler' dedi.
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