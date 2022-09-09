  • USD: 18,22 - 18,25
  • EURO: 18,22 - 18,25
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ya Tarkan sahnedeyken çökseydi? İzmir'de facianın eşiğine getiren sorumsuzluk örneği

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı kutlamaları çerçevesinde Tarkan'ın konseri için hazırlanan sahne geçtiğimiz akşam çöktü. Büyük bir facianın kılpayı atlatıldığı olayda 1 kişi yaralandı. Olay sonrası akıllara "Ya konser sırasında çökseydi?" sorusu geldi.

Ya Tarkan sahnedeyken çökseydi? İzmir'de facianın eşiğine getiren sorumsuzluk örneği
Ekleme: 9.09.2022 - 11:55 Güncelleme: 9.09.2022 - 12:40 / Editör: Ozge Selin
Ya Tarkan sahnedeyken çökseydi? İzmir'de facianın eşiğine getiren sorumsuzluk örneği
İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yılı kutlama programı kapsamında bugün konser verecek olan sanatçı Tarkan için hazırlanan sahne önceki gün çöktü. Olayda şans eseri sadece bir kişi yaralandı.

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümü olan 9 Eylül'de Konak Cumhuriyet Meydanı yakını Kordonboyu'nda ünlü sanatçı Tarkan'ın vereceği konser öncesi kurulan sahnedeki dev platform önceki akşam saatlerinde büyük bir gürültüyle çöktü. 6 gündür kurulması için çalışmaların sürdüğü sahnedeki hem müzik sistemi hem de görüntü sistemi yerle bir oldu. Olay sırasında bir kişi yaralandı. O sırada 25 işçinin yemek molasında olması olası bir facianın önüne geçmiş oldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından çöken sahne için bölgeye vinçler ve itfaiye araçları getirildi. Vinçler yardımıyla çöken sahnenin bazı bölümleri ayakta tutulmaya çalışıldı. Daha sonra, platformun olası bir kazaya mahal vermemesi için vinçler aracılığı ile sabitlenerek güvenlik önlemi alınmasına karar verildi. Şans eseri sadece bir kişinin yaralandığı olayda mühendislik hatası olduğu iddia edildi. Sahnenin konserden önce çökmesi, 'Ya konser sırasında çökseydi, ne olurdu?' sorusunu akıllara getirdi.

YENİ ADRES GÜNDOĞDU
6 gündür yapımı için uğraşılan platformun çökmesinin ardından enkazın kaldırılmasının da bir haftayı bulabileceği belirtildi. Bu nedenle Tarkan'ın konserinin yapılacağı yeni adres Alsancak Gündoğdu Meydanı oldu.

Tarkan'ın bugün Gündoğdu Meydanı'ndaki platformda sahne alacağı öğrenildi. Çöken platformu Tarkan'ın sürekli çalıştığı firmanın kurduğu öğrenildi. Makam aracıyla olay yerine
gelerek incelemelerde bulunan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in moralinin oldukça bozuk olduğu gözlendi.

TUNÇ SOYER'E SORUŞTURMA İZNİ
İçişleri Bakanlığı, bir avukatın şikâyeti üzerine, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç
Soyer'in, Seferihisar Belediye Başkanı olduğu dönemde satılan ve üzerine 5 yıldızlı otel
yapılan bir arazinin ihalesinde usulsüzlük olduğu iddiasıyla soruşturma izni verdi. Soyer ve 3
encümen üyesi hakkında soruşturma başlatıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na KHK tepkisi: Bunlara kalsa Öcalan'ı da bırakırlar
Temel Karamollaoğlu: HDP'ye bakanlık verilmesi bana göre söz konusu değil
Ya Tarkan sahnedeyken çökseydi? İzmir'de facianın eşiğine getiren sorumsuzluk örneği
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Balkan turu dönüşü önemli mesajlar
AK Parti 2023'e hazır! Başkan Erdoğan talimat verdi kritik başlıklar netleşti: Vatandaşa ne vadedilecek?
Güngören’de İSKİ çalışması sonrası vatandaşın evini su bastı!
İETT otobüslerinin yeni skandalı! Otobüs şoförü araç kullanırken cep telefonuyla görüntülü konuştu
Yurt fiyatlarına zam sınırı getirildi! Öğrenci yurdu ücretlerinde fırsatçılık yapılamayacak
Rusya'nın doğalgaz hamlesi Avrupa'yı vurdu: Donmamak için Türkiye'ye geliyorlar
Ekrem İmamoğlu yeni parti kuruyor! Adı bile belli oldu
Nevşehir merkezli narkotik operasyonu: 75 gözaltı
İYİ Parti'li Uğur Poyraz açıkladı! 'CHP ile ittifak içinde değiliz'
Mansur Yavaş'tan İYİ Parti'li vekile 107 milyonluk kıyak! 'Beni konuşturmasınlar' diyen CHP'li Yarkadaş belgeyi gösterdi
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth 96 yaşında hayatını kaybetti! Ölüm ilanı kapıya asıldı
Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanovic açıkladı!
İngiltere'nin yeni kralından ilk açıklama!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye mesajı... 'Kraliçe II. Elizabeth’in vefatını üzüntüyle öğrendim'
Mossad Başkanı ABD'li yetkililere istihbarat materyalleri sundu!
Kraliçe II. Elizabeth'in hayatını kaybetmesi sonrası dünya liderlerinden açıklamalar...
Zelenskiy ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü!
Milyonlarca vatandaşa destek ödemesi yapılacak! Elektrik, doğalgaz ve harcama desteği

Milyonlarca vatandaşa destek ödemesi yapılacak! Elektrik, doğalgaz ve harcama desteği

Bugün hava nasıl olacak? 9 Eylül hava durumu

Bugün hava nasıl olacak? 9 Eylül hava durumu

İstanbul'un birçok ilçesinde 3 günlük elektrik kesintisi

İstanbul'un birçok ilçesinde 3 günlük elektrik kesintisi

Elon Musk'ın Twitter'ı satın almaktan vazgeçme sebebi ortaya çıktı

Elon Musk'ın Twitter'ı satın almaktan vazgeçme sebebi ortaya çıktı

iPhone 14 modellerinin Türkiye fiyatları belli oldu

iPhone 14 modellerinin Türkiye fiyatları belli oldu

Otobüs çarptı, kaldırıldığı hastanede karnından 7 kilo kitle çıkartıldı: İyi ki çarpmış diye dua ediyorum

Otobüs çarptı, kaldırıldığı hastanede karnından 7 kilo kitle çıkartıldı: İyi ki çarpmış diye dua ediyorum