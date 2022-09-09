Ya Tarkan sahnedeyken çökseydi? İzmir'de facianın eşiğine getiren sorumsuzluk örneği

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yılı kutlama programı kapsamında bugün konser verecek olan sanatçı Tarkan için hazırlanan sahne önceki gün çöktü. Olayda şans eseri sadece bir kişi yaralandı.İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümü olan 9 Eylül'de Konak Cumhuriyet Meydanı yakını Kordonboyu'nda ünlü sanatçı Tarkan'ın vereceği konser öncesi kurulan sahnedeki dev platform önceki akşam saatlerinde büyük bir gürültüyle çöktü. 6 gündür kurulması için çalışmaların sürdüğü sahnedeki hem müzik sistemi hem de görüntü sistemi yerle bir oldu. Olay sırasında bir kişi yaralandı. O sırada 25 işçinin yemek molasında olması olası bir facianın önüne geçmiş oldu.İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından çöken sahne için bölgeye vinçler ve itfaiye araçları getirildi. Vinçler yardımıyla çöken sahnenin bazı bölümleri ayakta tutulmaya çalışıldı. Daha sonra, platformun olası bir kazaya mahal vermemesi için vinçler aracılığı ile sabitlenerek güvenlik önlemi alınmasına karar verildi. Şans eseri sadece bir kişinin yaralandığı olayda mühendislik hatası olduğu iddia edildi. Sahnenin konserden önce çökmesi, 'Ya konser sırasında çökseydi, ne olurdu?' sorusunu akıllara getirdi.6 gündür yapımı için uğraşılan platformun çökmesinin ardından enkazın kaldırılmasının da bir haftayı bulabileceği belirtildi. Bu nedenle Tarkan'ın konserinin yapılacağı yeni adres Alsancak Gündoğdu Meydanı oldu.Tarkan'ın bugün Gündoğdu Meydanı'ndaki platformda sahne alacağı öğrenildi. Çöken platformu Tarkan'ın sürekli çalıştığı firmanın kurduğu öğrenildi. Makam aracıyla olay yerinegelerek incelemelerde bulunan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in moralinin oldukça bozuk olduğu gözlendi.İçişleri Bakanlığı, bir avukatın şikâyeti üzerine, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı TunçSoyer'in, Seferihisar Belediye Başkanı olduğu dönemde satılan ve üzerine 5 yıldızlı otelyapılan bir arazinin ihalesinde usulsüzlük olduğu iddiasıyla soruşturma izni verdi. Soyer ve 3encümen üyesi hakkında soruşturma başlatıldı.