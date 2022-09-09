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Ekrem İmamoğlu yeni parti kuruyor! Adı bile belli oldu

CHP kulisleri, Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verilebilir" çıkışı ve ardından gelen "Genel başkan adayı olurum" iddiasıyla çalkalanırken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yeni parti kuracağı iddiası yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Ekrem İmamoğlu yeni parti kuruyor! Adı bile belli oldu
Ekleme: 9.09.2022 - 09:25 Güncelleme: 9.09.2022 - 09:56 / Editör: Ozge Selin
Ekrem İmamoğlu yeni parti kuruyor! Adı bile belli oldu
HP kulisleri, Gürsel Tekin'in 'HDP'ye bakanlık verilebilir' çıkışı ve ardından gelen 'Genel başkan adayı olurum' iddiasıyla çalkalanırken, bir kulis haberi de İstanbul Büyükşehir Belediyesi çevresinden geldi. O çevrede henüz fısıltı düzeyinde ilginç bir oluşumdan söz ediliyor. Denilen şu: Kibirli çıkışlarıyla irtifa kaybeden ama kafasına koyduğu 'o makam' talebinden vazgeçmeyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kendi partisini kurmaya hazırlanıyor.i Gürsel Tekin'in 'HDP'ye bakanlık verilebilir' sözleri ve ardından gelen 'Genel başkan adayı olurum' iddiası kulisleri hareketlendirirken, Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür çok konuşulacak bir yazıyı köşesine taşıdı.

Övür, 'İmamoğlu parti mi kuruyor?' başlık yazısında 'Yok, daha neler' dediğinizi duyar gibiyim. Haklısınız... İlk bakışta bu kulis haberi tebessüm ettirebilir ama 'Ateş olmayan yerden duman çıkmaz' diye de bir atasözümüz var' ifadelerini kullandı. Ayrıca Övür, İmamoğlu'nun düşündüğü parti ismiyle ilgili bile söylentilerin olduğuna değindi.

İşte Mahmut Övür'ün 'İmamoğlu parti mi kuruyor?' başlık yazısı:


1HP kulisleri, Gürsel Tekin'in 'HDP'ye bakanlık verilebilir' çıkışı ve ardından gelen 'Genel başkan adayı olurum' iddiasıyla çalkalanırken, bir kulis haberi de İstanbul Büyükşehir Belediyesi çevresinden geldi. O çevrede henüz fısıltı düzeyinde ilginç bir oluşumdan söz ediliyor. Denilen şu: Kibirli çıkışlarıyla irtifa kaybeden ama kafasına koyduğu 'o makam' talebinden vazgeçmeyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kendi partisini kurmaya hazırlanıyor.

ADI 'EKİM PARTİSİ'

Yok, daha neler' dediğinizi duyar gibiyim. Haklısınız... İlk bakışta bu kulis haberi tebessüm ettirebilir ama 'Ateş olmayan yerden duman çıkmaz' diye de bir atasözümüz var. Yabana atmamak gerekiyor.

Kulislerde henüz fısıltı biçiminde, İmamoğlu ve yakın ekibinde yer alan Necati Özkan, Murat Ongun ve Soner Yalçın'ın yeni bir siyasi strateji oluşturdukları ve adını EKİM koydukları bir partiyle siyasi yolculuğa çıkacakları konuşuluyor.

Kibir konusunda ekibi de İmamoğlu'ndan geri kalmış değil. Baksanıza partinin ismi bile Ekrem İmamoğlu imzası taşıyor: 'EK-İM'.
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