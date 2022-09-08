Uzaya gidecek Türk için 30 aday belirlendi

tarafından hazırlanan ‘Milli Uzay Programı' Tanıtım Toplantısı, geçtiğimiz yılın başlarında gerçekleşmiş ve Türkiye'nin uzay hedefleri açıklanmıştı. Bu hedefler arasında bir Türk astronotunu uzaya göndermek de var.İlk Türk astronotun eğitim sürecinin 4 ila 6 ay arasında olacağını belirten Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, sene sonuna doğru astronotumuzun hazır olacağını söylemişti.NTV'de yer alan habere göre, 36 bin aday başvurusu arasından 30 kişi seçildi. Adaylar, nihai seçim için Ankara'ya çağırıldı. 30 aday içinden 10 tanesinin kadın olduğu bilgisi paylaşıldı.Adaylar; mühendislik, fizik, tıp ve astronomi alanlarından seçildi. Adayların katıldıklar projeler, aldıkları ödüller, yaptıkları sporlar seçimde belirleyici oldu. Seçilen 30 kişi, şimdi ise gerekli tıbbi testlerden geçecek.TÜBİTAK Uzay Yolcusu Proje Yöneticisi Ömer Ataş, NTV'ye yaptığı açıklamada,dedi.Ataş, kasım ayının başına doğru iki adayının da belirlenmiş olabileceğini söyledi. Amerika Birleşik Devletlerine gönderilecek iki adayı orada da zorlu bir eğitim süreci bekliyor.Ataşaçıklamasında bulundu.Seçilecek bu iki adaydan bir tanesi, önümüzdeki yıllarda Uluslararası Uzay İstasyonu'na giderek çeşitli deneylerde görev yapacak.