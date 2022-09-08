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Uzaya gidecek Türk için 30 aday belirlendi

Uzaya gidecek ilk Türk astronot için geri sayım başladı. Astronot olmak için başvuran 36 bin kişiden 30 aday seçildi.

Ekleme: 8.09.2022 - 15:23 Güncelleme: 8.09.2022 - 15:39 / Editör: Ozge Selin
Uzaya gidecek Türk için 30 aday belirlendiTürkiye Uzay Ajansı tarafından hazırlanan ‘Milli Uzay Programı' Tanıtım Toplantısı, geçtiğimiz yılın başlarında gerçekleşmiş ve Türkiye'nin uzay hedefleri açıklanmıştı. Bu hedefler arasında bir Türk astronotunu uzaya göndermek de var.

İlk Türk astronotun eğitim sürecinin 4 ila 6 ay arasında olacağını belirten Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, sene sonuna doğru astronotumuzun hazır olacağını söylemişti.

30 aday belirlendi
NTV'de yer alan habere göre, 36 bin aday başvurusu arasından 30 kişi seçildi. Adaylar, nihai seçim için Ankara'ya çağırıldı. 30 aday içinden 10 tanesinin kadın olduğu bilgisi paylaşıldı.

Adaylar; mühendislik, fizik, tıp ve astronomi alanlarından seçildi. Adayların katıldıklar projeler, aldıkları ödüller, yaptıkları sporlar seçimde belirleyici oldu. Seçilen 30 kişi, şimdi ise gerekli tıbbi testlerden geçecek.

TÜBİTAK Uzay Yolcusu Proje Yöneticisi Ömer Ataş, NTV'ye yaptığı açıklamada, ''Hem NASA'nın hem de Uluslararası Uzay İstasyonu'nun bazı standartları var. Uluslararası Uzay İstasyonu'nu ziyaret edecek astronotlar için psikolojik testler, adaylar Ankara'ya geldiğinde yapılacak.'' dedi.

Kasımda belli olacak

Ataş, kasım ayının başına doğru iki adayının da belirlenmiş olabileceğini söyledi. Amerika Birleşik Devletlerine gönderilecek iki adayı orada da zorlu bir eğitim süreci bekliyor.

'Eğitim zorlu olacak'

Ataş, ''Eğitim biraz yoğun ve zorlu olacak. Özellikle Uluslararası Uzay İstasyonu'nun çalışması sistemleri hakkında teorik dersler alacaklar.

Hem Avrupa hem de Japonya'nın modüllerinde de aşinalık eğitimi alacaklar. Eğitimlerin büyük bir bölümü ABD'de olacak.' açıklamasında bulundu.


Seçilecek bu iki adaydan bir tanesi, önümüzdeki yıllarda Uluslararası Uzay İstasyonu'na giderek çeşitli deneylerde görev yapacak.


Uzaya gidecek Türk için 30 aday belirlendi
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