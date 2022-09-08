Emlakçıların kira oyunu: Borsa gibi yükseltiyorlar

Üniversitelerin kayıt dönemi olması ve öğrencilerin ev arayışlarının hızlanması fırsatçıları harekete geçirdi. Emlakçılar, her bölgede taban fiyat belirliyor. Dairesini kiralayacak ev sahiplerini de buna ikna ediyor. Böylece kiralık ev fiyatları borsa gibi yükseliyor.

Kira fiyatlarındaki ralli dur durak bilmiyor. Kiralara getirilen yüzde 25 sınırına rağmen fırsatçılar her türlü hileye başvuruyor. Özellikle üniversitelerin kayıt dönemi olması ve öğrencilerin ev arayışlarının hızlanması fırsatçılar için yeni ekmek kapısı oluşturdu. Otomotivde yaşanan durum evlerde de görülmeye başladı. Hatırlanacağı üzere ikinci el araçlar, bazı galeriler tarafından otoparklarda stoklanıp 'araç yok' algısı yaratılmış ve fiyatlar hızla yükseltilmişti.

Sabah gazetesinin haberine göre şimdi benzer bir durum emlakçılar tarafından yapılmaya başladı. Her bölgeye taban fiyat belirleyen emlakçılar, belirlenen oranın altındaki kira fiyatlarına izin vermiyor. Ev sahibi kendi dairesi için online platformlara kiralık ilanı veriyor. Platformlarda ilanı gören emlakçılar ev sahiplerini arayıp, 'Bu bölgenin kirası daha yüksek, siz ucuza veriyorsunuz. Biz evinizi daha yüksek fiyattan kiralarız' diyor. Bölgedeki bütün emlakçılar ortak hareket ettiği için o fiyat referans fiyat oluyor. Ondan sonra da bütün evler emlakçının belirlediği fiyattan kiraya verilmeye başlanıyor. Emlakçılar kiracıları da 'Bölgede fiyatlar böyle, yapacağımız bir şey yok. Ev sahibi bu fiyatın altına verme diyor' diyerek kandırıyor. İstanbul'un birçok bölgesinde benzer bir durumla karşılaşılıyor.



70 YILLIK DAİRE 22 BİN TL

Fiyatların son bir senede yüzde 300 arttığı Beşiktaş ilçesinde yaptığımız araştırmada, 70 yıllık bir apartman dairesinde 2+1 evin kirasındaki haftalık artış dikkat çekti. Geçen hafta online emlak platformlarında yayımlanan ilanlarda kira bedeli 12 bin TL'ydi. Aradan bir hafta geçmeden evin kiralama fiyatı 22 bin TL'ye yükseltildi. Buna benzer durum bölgedeki başka bir apartmanda da yaşandı.Habere göre, Alibeyköy'de 70 metrekare 2+1 evi 5 bin TL'ye ilana koyan ev sahibine ulaşan emlakçılar, 'Bu bölgede kiralar 8.500 TL oldu. 5 bin lira çok düşük. Bu fiyata verip bölgenin değerini düşürmeyin. Biz kiralayalım' şeklinde ev sahibini ikna etti.Bu durumu yaşayan ev sahipleri, 'Evi düşük fiyattan vermişim, bölge fiyatları artmış. Emlakçı beni uyardı. Ben de kiralama işini kendisine verdim, o ilgilenecek' dedi.