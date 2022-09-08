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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bosna Hersek'teki sıkıntı Dayton anlaşmasından geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanlığı Ofisi’nde Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katılıyor. Erdoğan, ''Rusya-Ukrayna savaşını ele alıp etraflıca değerlendirdik'' açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bosna Hersek'teki sıkıntı Dayton anlaşmasından geliyor
Ekleme: 8.09.2022 - 13:09 Güncelleme: 8.09.2022 - 13:42 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bosna Hersek'teki sıkıntı Dayton anlaşmasından geliyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları;

Rusya-Ukrayna savaşını ele alıp etraflıca değerlendirdik.

Türkiye ve Hırvatistan arasındaki güçlü dostluğun karşılığını en zor zamanlarında vermiştir. Hırvatistan'daki geçen yıl meydana gelen oran yangınlarında Türkiye dayanışmasını ortaya koymuştur.

Burada 3 anlaşma imzalandı. Bölgedeki gelişmeler arasında görüş alışverişinde bulunuldu.

Hırvatistan ile ticaret hacmimiz salgın öncesi seviyeyi geride bıraktı ve yüzde 41 artışla 900 milyon doları yakaladı, çok daha ileriye taşımanın gayretindeyiz.

Bir bölge ülkesi olarak Türkiye Balkanlar'da yaşanan tüm gelişmeleri yakından izlemektedir. Görüşmelerimizde Güneydoğu Avrupa'da barış ve istikrarın korunmasını ele aldık. Türkiye ve Hırvatistan olarak birlikte yapabileceğimiz katkılar üzerinde durduk.

Bosna Hersek'in istikrarına desteğimizi vurguladık. Bosna Hersek'teki sıkıntı Dayton anlaşmasından geliyor. Bosna Hersek artık bedel ödemesin diye temenni ediyorum.

Putin haklı, tahıl fakir değil zengin ülkelere gidiyor.

Türkiye ile Hırvatistan arasında 3 anlaşma imzalandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic'in huzurunda 3 anlaşma imzalandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanovic, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından iki ülke arasındaki anlaşmaların imzalandığı törene katıldı.
Bu kapsamda, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı ve Hırvatistan Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı arasında, Kamu Huzuru ve Düzeninin Sağlanmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası'nı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Hırvatistan Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Davor Bozinovic imza altına aldı.

Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı ve Hırvatistan Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Arasında Afet ve Acil Durum Yönetimi Alanında İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı'na yine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Hırvatistan Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Davor Bozinovic imza attı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı ile Hırvatistan Cumhuriyeti Devlet Arşivi Arasında İşbirliği Protokolü'nün imzacıları Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Uğur Ünal ve Hırvatistan Devlet Arşivi Başkanı Dinko Cutura oldu.

İki lider, imza töreninin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.
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