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Okullarda maske takılacak mı? Bakan Koca açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kabine toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Koca, okullardaki kapalı alanlarda maske zorunluluğunun kalkmasının ardında açıklama yaptı.

Okullarda maske takılacak mı? Bakan Koca açıkladı
Ekleme: 6.09.2022 - 13:34 Güncelleme: 6.09.2022 - 13:41 / Editör: Ozge Selin
Okullarda maske takılacak mı? Bakan Koca açıkladı
Kabine toplantısından sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Koca, özetle şunları söyledi:

KASIM'DA YENİ DALGA OLABİLİR

Altıncı dalga giderek azalmaya başladı, günlük 5-6 binlerin altına kadar indi, hastaneye yatışlar belirgin şekilde düştü. Bazı hastanelerimizde Kovid klinikleri, yoğun bakımları tekrar kapanmaya başladı. Önümüzdeki 3-4 hafta içinde bu daha da belirginleşecek. Ama bu bir daha olmayacak anlamına gelmiyor. Bu dalgadan sonra önce Avrupa'dan başlayıp sonra bize doğru gelen bir dalga Kasım-Aralık gibi yeniden olabilir. Artık Kovid'le birlikte yaşamayı öğrendik. Daha çok korumamız gereken ileri yaşlarda, ek hastalığı olan vatandaşlarımız. Onları hassasiyetle korumalıyız. Yeni dönemin gribi, artık Kovid.

OKULLAR İÇİN ENDİŞE EDİLMEMELİ
Endişe edilmemeli, maske takmak isteyen olabilir, takabilirler. Ancak zorunlu değil. Bu anlamda çocuklarımız güvenle bundan sonraki süreçte hiçbir kısıtlama olmadan eğitimlerine devam edecekler. Koruma açısından bir önemli grup ise ek hastalığı olan çocuklarımız. Bu durumdaki çocuklarımızın aşılarını olmaları önemli, onların daha dikkatli korunması gerektiğini özellikle ifade etmek istiyorum. Maske için genel anlamda artık bir zorunluluk olmayacak. Hastalık belirtisi hissedenler, başkasına bulaştırmamak için takmalılar. Ek hastalığı olan ve ileri yaştaki vatandaşlarımız kalabalık ortamlara girmeden önce maske takmalıdırlar.

(Maymun çiçeği) Maymun çiçeğinin bizler için ne endemi ne de pandemi olmayacağını çok net ifade edebiliriz. Şu ana kadar 12 vaka tespit edildi. Maymun çiçeği ancak çok yakın temasla, aynı ortamda uzun süre birlikte kalmakla bulaşabiliyor.

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6 BİNDEN FAZLA BAŞVURU
(Kamuya dönmek için başvuran hekimlerin sayısı) Şu ana kadar 6 binden fazla hekim kamuya dönmek üzere başvurusunu yaptı. Bunlardan 5 bini uzman hekim. Sadece İstanbul'da bin 350'yi buldu. Ankara'da 650'yi geçti. İzmir'de 600'e yaklaştı. Hatay'da 130'u, Diyarbakır'da 170'i buldu. Bütün illerden yüksek oranda başvuru var. Sadece Bayburt ve Gümüşhane de henüz başvuru olmadı. Başvuranlardan Çocuk hekimi 500'ü geçti, anestezist 420, kadın doğum ve dahiliye uzmanı her biri yaklaşık 400, radyolog 300'ü geçti. Beyin cerrahı 120, cildiye 115; göz, KBB , fizik tedavi ve kardiyoloji her biri 200 kişiyi geçti.

DÖNÜŞLER DAHA ARTACAK
Önümüzdeki dönemde kamuda çalışmak bu anlamda avantajlı olacak ve kamu hekimlerin güvenilir limanı olacak. Şunu çok net söyleyebilirim, kamu hastanelerine dönüşler daha da artacak. Bu sayı sadece, ben beyaz reform çerçevesinde bu avantajlardan faydalanmak için kamuya dönmek istiyorum diyen hekimlerin sayısı. Yeni dönemde biz sağlıkta beyaz reform diyerek sağlık çalışanlarına ve hekimlere bir gelecek vaad ediyoruz. Taban ücret dışında her işlemin bir karşılığının olduğu, mahsuplaşmanın olmadığı, dolayısıyla her çalışanın mutlaka ek ödeme aldığı bir dönem başlattık. Adil olan ve sağlık çalışanlarının emeğinin karşılığını alabileceği bir dönem. Bunun karşılığı olarak bir hafta içinde 6 binin üzerinde hekim kamuya geri dönmek için başvurusunu yaptı. Bugüne kadar böyle yoğun bir talep görülmedi. Daha önce açtığımız açıktan atamalarda başvurular 800'ü geçmemişti. Kamuda bizim toplam uzman sayımız zaten 46 bin. Düşünün ki 5 bini uzman olmak üzere 6000 hekim geri dönmek istiyor. Bu sayı daha da artacak. Bunu hep birlikte göreceğiz. Gelecek hafta açılacak açıktan atama kadrolarına daha fazla başvuran hekimim olacağını tahmin ediyorum.

YIL İÇİNDE 85 BİN ATAMA
Ayrıca 85 bin sağlık çalışanı alımı ile ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. Bu dönemde düşünün bizim 32 bin poliklinik odamız var. Tüm bu poliklinik odalarında hizmet vermek üzere bu yıl tıbbi sekreter koyacağız. Hekimler sekreterlik işlerini yapmaktan kurtulacak. Bu sayede hekimlerin hastaya daha fazla odaklanmasına, daha iyi hizmet vermesine imkan sağlanacak. Yaşanan tüm aksaklıkların bir bir çözüldüğünü hep beraber göreceğiz. Toplam 85 bin atama bu yıl içerisinde yapılacak. Bugüne kadar ilan edilmiş en büyük alım. Kademeli olarak bu yıl hepsini alacağız. Sırayla gruplar halinde alım gerçekleşecek. Sabırla izlersek yıl sonu aramızda yeni arkadaşları göreceğiz.
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