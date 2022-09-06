HDP, CHP ve İYİ Parti kavgasından 'özerklik talebi' çıkardı!

CHP milletvekili Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verilebilir" açıklaması sonrası İYİ Parti'den gelen tepkiler, Millet İttifakı'nda gerilime neden oldu. İttifaktaki 'HDP' kavgası sürerken, HDP vekili İmam Taşçıer'den skandal bir açıklama geldi. "İYİ Parti ile CHP arasında HDP’ye bakanlık verelim-vermeyelim tartışması Kürt meselesine nasıl baktıklarını da gösteriyor." diyen Taşçıer, "Kürtler kendilerini yönetmek istiyorlar." ifadelerini kullandı.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in 'HDP'ye bakanlık verilebilir' açıklaması siyasetin gündemine oturdu. CHP'ye iktidarın yanı sıra ittifak ortakları İYİ Parti'den de art arda tepkiler geldi.İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, 'Kime sordunuz da kime neyi veriyorsunuz?' ifadelerini kullandı.HDP ÖZERKLİK İSTİYORMUŞ!İki parti arasındaki tartışma sürerken, HDP vekili İmam Taşçıer'den skandal bir çıkış geldi.Twitter hesabından yaptığı açıklamada 'özerklik' isteyen Taşçıer, 'İyi parti ile CHP arasında HDP'ye bakanlık verelim-vermeyelim tartışması Kürt meselesine nasıl baktıklarını da gösteriyor. Kürtler koltuk değil, insanca bir yaşam istiyorlar. 10 binlerce yıldır yaşadıkları topraklarında Özgür olmak istiyorlar. Kendilerini yönetmek istiyorlar.' dedi.