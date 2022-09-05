Levent Göktaş hakim karşısında! İşte mahkeme salonundan ilk görüntüler!

Son dakika haberi: Akademisyen Yazar Necip Hablemitoğlu'nun Ankara'da 2002 yılında öldürülmesiyle ilgili INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranırken Bulgaristan'da yakalanan emekli albay Mustafa Levent Göktaş, Haskovo (Hasköy) İl Mahkemesinde hakim karşısına çıktı.Bulgaristan'a yasadışı Hablemitoğlu cinayetinde adam öldürmeye azmettirme suçlamasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılması üzerine firar eden Göktaş'ın komşu ülke Bulgaristan'a kaçtığı ortaya çıktı. 1 Eylül 2022 tarihinde rutin polis kontrolleri sırasında gözaltına alınan Levent Göktaş için savcılık 72 saatlik gözaltı kararı verdi. Haskovo İl Savcılığı tarafından Haskovo İl Mahkemesi'ne gönderilen 2022/489 nolu dosyada savcılık Göktaş'ın 40 gün süreyle tutuklanarak hürriyetten mahrum bırakılmasını istedi.İLGİNÇ KELEPÇEDün öğleden sonra Haskovo Adliyesi İl Mahkemesi 6. Salonda görülen duruşmaya Göktaş kelepçeli olarak getirildi. Mahkeme salonunda ise kelepçesi, beline bağlanan bir kemere bağlandı. Savcılık Göktaş'ın 40 gün sürüyle kararına tutuklu kalmasına karar verilmesini istiyor. Göktaş'ın iade veya sınır dışı edilmesiyle ilgili karar daha sonra verilecek.'HAKLARINI BULGARİSTAN'DAN ARAYACAKTI'Göktaş'ı Bulgar avukat İvan İvanov savundu. Av. İvanov duruşma öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada 'Göktaş Bulgaristan'a yasadışı şekilde girmekle suçlanıyor. Aslında kendisinin yeşil pasaportu var. Bulgaristan'a veya AB ülkelerine vizesiz girme hakkı var. Ancak arandığı için Bulgaristan'a yasadışı yollardan girmiş. Türkiye'deki haklarını Bulgaristan'dan aramayı düşünmüş. Hablemitoğlu'nun FETÖ terör örgütünün öldürdüğü ileri sürülüyor. Ancak Göktaş'ın FETÖ ile hiçbir bağlantısı yok. Tam tersi, Fetullah Gülen yanlılarının komplosuyla yaklaşık 5 yıl cezaevinde yatmış' dedi.ADALET BAKANLIĞI, BULGARİSTAN'DA YAKALANAN LEVENT GÖKTAŞ'IN İADESİNİ İSTEDİNecip Hablemitoğlu suikastı zanlılarından Göktaş hakkındaki iade talepnamesi, Adalet Bakanlığınca Bulgaristan'a iletilmek üzere Dışişleri Bakanlığına gönderildi.Bulgaristan'da yakalanan Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastı zanlılarından firari emekli albay Mustafa Levent Göktaş hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iade talepnamesi Adalet Bakanlığı tarafından Bulgaristan'a gönderilmek üzere Dışişleri Bakanlığı'na gönderildi.