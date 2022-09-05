  • USD: 18,21 - 18,24
  • EURO: 18,05 - 18,09
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Levent Göktaş hakim karşısında! İşte mahkeme salonundan ilk görüntüler!

Son dakika haberi... Akademisyen Yazar Necip Hablemitoğlu’nun öldürülmesiyle ilgili kırmızı bültenle aranırken Bulgaristan’da yakalanan emekli albay Mustafa Levent Göktaş, Haskovo İl Mahkemesinde hakim karşısına çıktı. Göktaş’ın avukatı: “Göktaş Türkiye’de arandığı için haklarını arayabilmek için Bulgaristan’a yasadışı yollardan girdi. FETÖ ile bir ilgisi yok” dedi.

Levent Göktaş hakim karşısında! İşte mahkeme salonundan ilk görüntüler!
Ekleme: 5.09.2022 - 18:59 Güncelleme: 5.09.2022 - 19:15 / Editör: Ozge Selin
Levent Göktaş hakim karşısında! İşte mahkeme salonundan ilk görüntüler!
Son dakika haberi: Akademisyen Yazar Necip Hablemitoğlu'nun Ankara'da 2002 yılında öldürülmesiyle ilgili INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranırken Bulgaristan'da yakalanan emekli albay Mustafa Levent Göktaş, Haskovo (Hasköy) İl Mahkemesinde hakim karşısına çıktı.

Bulgaristan'a yasadışı Hablemitoğlu cinayetinde adam öldürmeye azmettirme suçlamasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılması üzerine firar eden Göktaş'ın komşu ülke Bulgaristan'a kaçtığı ortaya çıktı. 1 Eylül 2022 tarihinde rutin polis kontrolleri sırasında gözaltına alınan Levent Göktaş için savcılık 72 saatlik gözaltı kararı verdi. Haskovo İl Savcılığı tarafından Haskovo İl Mahkemesi'ne gönderilen 2022/489 nolu dosyada savcılık Göktaş'ın 40 gün süreyle tutuklanarak hürriyetten mahrum bırakılmasını istedi.

İLGİNÇ KELEPÇE

Dün öğleden sonra Haskovo Adliyesi İl Mahkemesi 6. Salonda görülen duruşmaya Göktaş kelepçeli olarak getirildi. Mahkeme salonunda ise kelepçesi, beline bağlanan bir kemere bağlandı. Savcılık Göktaş'ın 40 gün sürüyle kararına tutuklu kalmasına karar verilmesini istiyor. Göktaş'ın iade veya sınır dışı edilmesiyle ilgili karar daha sonra verilecek.

'HAKLARINI BULGARİSTAN'DAN ARAYACAKTI'

Göktaş'ı Bulgar avukat İvan İvanov savundu. Av. İvanov duruşma öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada 'Göktaş Bulgaristan'a yasadışı şekilde girmekle suçlanıyor. Aslında kendisinin yeşil pasaportu var. Bulgaristan'a veya AB ülkelerine vizesiz girme hakkı var. Ancak arandığı için Bulgaristan'a yasadışı yollardan girmiş. Türkiye'deki haklarını Bulgaristan'dan aramayı düşünmüş. Hablemitoğlu'nun FETÖ terör örgütünün öldürdüğü ileri sürülüyor. Ancak Göktaş'ın FETÖ ile hiçbir bağlantısı yok. Tam tersi, Fetullah Gülen yanlılarının komplosuyla yaklaşık 5 yıl cezaevinde yatmış' dedi.

ADALET BAKANLIĞI, BULGARİSTAN'DA YAKALANAN LEVENT GÖKTAŞ'IN İADESİNİ İSTEDİ

Necip Hablemitoğlu suikastı zanlılarından Göktaş hakkındaki iade talepnamesi, Adalet Bakanlığınca Bulgaristan'a iletilmek üzere Dışişleri Bakanlığına gönderildi.

Bulgaristan'da yakalanan Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastı zanlılarından firari emekli albay Mustafa Levent Göktaş hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iade talepnamesi Adalet Bakanlığı tarafından Bulgaristan'a gönderilmek üzere Dışişleri Bakanlığı'na gönderildi.
6'lı masada 'HDP'ye bakanlık' krizi derinleşiyor! Gürsel Tekin hızını alamadı!
CHP'li Yarkadaş 'Beni konuşturmasınlar' diyerek tepki gösterdi: HDP'nin katkısıyla alınan belediyelerde ihaleler İYİ Parti'ye gitti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası konuşuyor...
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! İcra borçları siliniyor!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomiye dair net mesajlar! Enflasyon düşecek, asgari ücret, emekli ve memur maaşları yükselecek!
Kırmızı bültenle aranırken Bulgaristan'da yakalanmıştı! Mahkemeden Levent Göktaş kararı!
Akşener yine gerçek bir mağdur bulamadı! Faturasından dert yanan çiftçinin beş yıldır kaçak elektrik kullandığı ortaya çıktı...
Türkiye'den Yunanistan'a Batı Trakya Türk Azınlığı çağrısı! 'Baskıları sonlandırın!'
Yunan medyası Lavrion Kampı'nda PKK'yı aklamaya çalıştı! Teröriste 'şehit' dedi
Donmak yerine protesto et: Almanya'da enerji fiyatları nedeniyle bir grup hükümeti eleştirdi!
Bakan Çavuşoğlu açıkladı!
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı başladı! İcralık borçlar ve fahiş fiyat artışları ile mücadele masada...
Terör örgütü PKK'nın kirli planı engellendi: Eylem hazırlığındaki teröristler yakalandı!
LGBT dayatmasına karşı 150 STK harekete geçti' 18 Eylül'de Saraçhane'de sapkınlığa 'dur' denilecek!
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Suriye'ye örgüt mensubu aktarımı yapan yabancı uyruklu iki kadın gözaltına alındı!
AB'den Putin'e doğal gaz tepkisi! 'Enerjiyi silah olarak kullanıyor'
Levent Göktaş hakim karşısında! İşte mahkeme salonundan ilk görüntüler!
Necip Hablemitoğlu suikastı zanlısı Levent Göktaş için iade talebi...
CHP'li Cihangir İslam, HDP'li Semra Güzel'e destek verdi
Rusya Avrupa'ya doğal gaz hattını kapattı
İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintisi: Bazı bölgelerde sekiz saati bulacak

İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintisi: Bazı bölgelerde sekiz saati bulacak

İSKİ açıkladı! İstanbul'da 14 saatlik su kesintisi

İSKİ açıkladı! İstanbul'da 14 saatlik su kesintisi

Londra’nın yeni sahibi Hintler: Gayrimenkul sahipliğinde İngilizleri geçtiler

Londra’nın yeni sahibi Hintler: Gayrimenkul sahipliğinde İngilizleri geçtiler

Trump avukatlık borcunu atla ödemeye çalışmış

Trump avukatlık borcunu atla ödemeye çalışmış

Bu balıkların gizemi çözülemiyor: Öldüklerinde cenaze töreniyle gömülüyorlar

Bu balıkların gizemi çözülemiyor: Öldüklerinde cenaze töreniyle gömülüyorlar

Nevşehir'de kızına mesaj atan genci öldürdü

Nevşehir'de kızına mesaj atan genci öldürdü