CHP'li Cihangir İslam, HDP'li Semra Güzel'e destek verdi

Öldürülen PKK'lı terörist sevgilisi ile fotoğrafları basına yansıyan veiddiasıyla hakkında iki fezleke hazırlanan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in kaçışı sona erdi.Güzel, sahte pasaport ve A.G. isimli göçmen kaçakçısı ve örgüt propagandası yapan bir kişi ile birlikte Edirne'ye giderken yakayı ele verdi.Gelişmenin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP'li Güzel'in yakalanışıyla ilgili Kemal Kılıçdaroğlu'na göndermede bulundu.Soylu sosyal medyadan, Semra Güzel'in yakalanma haberininotuyla paylaştı.Soylu'nun bu paylaşımı üzerine CHP İstanbul Milletvekili Cihangir İslam, olaya dahil oluptehdidinde bulundu.Twitter hesabından Soylu'nun paylaşımını alıntılayan İslam,dedi.Soylu'yu hedef alan İslam, HDP'li Semra Güzel'in yakalanışıyla ilgili birkaç paylaşım daha yaptı.Emniyet güçlerinin Semra Güzel'e karşı nazik olması gerektiğini savunan İslam,ifadelerini kullandı.Paylaşımının sonunda Kürt vatandaşlara seslenmeyi de ihmal etmeyen İslam,diyerek dayanışma çağrısında bulundu.İslam'ın konuyla ilgili paylaşımları şu şekilde: