HDP'li Semra Güzel'in tutuklanması sonrası Sezai Temelli'den küstah tehdit: Bu memleketi başınıza yıkacağız

"Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan arandığı için İstanbul'da MİT ve Emniyet'in ortak operasyonuyla gözaltına alınan HDP 27. Dönem Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Semra Güzel'in tutuklanması sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan HDP'li Sezai Temelli, skandal ifadeler kullandı. Temelli, "Diyarbakır’ın size sözü olsun, bu memleketi başınıza mutlaka yıkacağız." ifadelerini kulalndı.

'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' (Bölücü terör örgütü PKK) suçundan arandığı için İstanbul'da gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen HDP 27. Dönem Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel tutuklanarak cezaevine gönderildi.Semra Güzel'in tutuklanmasının ardından HDP'li Sezai Temelli, konuya ilişkin Twitter hesabından skandal bir paylaşım yaptı. Temelli, 'Bir babanın başına Diyarbakır'ı yıktınız;Diyarbakır vekilimizi de zulümle gözaltına alarak düşmanlığınızı bir kez daha gösterdiniz. Diyarbakır'ın size sözü olsun, bu memleketi başınıza mutlaka yıkacağız.' ifadelerini kullandı.