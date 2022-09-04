Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ömer Tuğrul İnançer için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ömer Tuğrul İnançer için sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı."Çok kıymetli mutasavvıf ve gönül insanı Ömer Tuğrul İnançer Beyefendi’nin vefatından derin bir teessür duymaktayım. Sayın İnançer’e Allah’tan rahmet diliyor, ailesine ve tüm sevenlerine sabrı cemil niyaz ediyorum. Mekanı cennet, derecatı ali olsun."