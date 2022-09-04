Çanakkale’de 1 kişinin öldüğü 54 kişinin yaralandığı kazada şoför tutuklandı

Kocaeli'den Çanakkale'ye giden Özgür Ercan'ın kullandığı 34 KLC 80 plakalı tur otobüsü, dün saat 08.30 sıralarında kontrolden çıktı.İçerisinde 52 yolcu ve 2 muavinin bulunduğu otobüs, Ezine ilçesi çıkışı Fidanlık Müdürlüğü'nün önünde su kanalına devrildi.İhbarla bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Yolculardan Uğur Seçil Çetinkaya'nın (63) hayatını kaybettiği kazada şoför dahil yaralanan 54 kişi çevre ilçelerde çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.Kazanın ardından İl Jandarma Komutanlığı tarafından tedavisi sonrası gözaltına alınan otobüs şoförü Özgür Ercan, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Ercan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.DHA'nın haberine göre kazada yaralananlardan 45'i de taburcu oldu.Gülcan Uzun (61), Erdoğan Çınar (67), Nurcihan Eşlik (69), Ayşe Dinç (66), Serpil Dinç (68), Hayriye Sönmez (64) Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nde, Münire Yazıcı (56), Nuran Doğru (70), Dilek Nogay Kanmaz'ın (51) ise Çanakkale Onsekiz Mart Üniversite Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğü bildirildi.