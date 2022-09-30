Unutkanlık ve odaklanamama sorunları ve sitikolin !

Pandemi sürecinde yaşanan sosyal yaşam değişiklikleri ve COVID enfeksiyonu sonrası yaşanan beyin sisi (brain fog) nedeniyle birçok kişi aynı sorunlardan müzdariptir. Bu kişiler genellikle şu cümleleri kurar ‘İşimde ve derslerimde daha başarılı olmak istiyorum. Dikkatimi toplayamıyorum. Odaklanamıyorum. Bir işin tamamını getiremiyorum.’Sitikolin öncü belleğini ve yürütücü işlevi iyileştirmek için yararlıdır. Ancak birçok yaşlı bu bileşiği yaşa bağlı bellek kaybını ve nöronal bozulmanın azaltılması için kullanılır.Sitikolin, en iyi biyoyararlı kolin kaynağıdır. Kolin ve asetilkolin karaciğerimizin ve böbreğimizin her zaman ihtiyacı olduğu maddelerdir. Sitikolin bu nedenle güvenli ve biyolojik olarak kullanılabilir kolin kaynağıdır. Lesitin, kalın bitertat vb ürünlerle karıştırıldığında güvenli ve yararlı bir ürün olduğunu yapılan çalışmalar sonucunda bildirilmiştir. Hafızayı geliştirme, bilişsel fonksiyonları artırma ve sözel hafıza oluşunu arttırmayı sağlar. Özellikle COVID enfeksiyonu sonrası çok görülen ‘Beyin Sisi’ olarak bilinen hafıza bulanıklığına da oldukça yararlı olduğu bildirilmiştir. Sitikolin, glutamat seviyelerini düşürür.Sitikolin beyin fonksiyonlarını iyileştirir. Kolin miktarını artırır. Fosfolipidlerin üretimini artırır böylelikle hücre stabilizasyonu sağlar. Glutatyon yapımını artırır. Glutatyon anti-oksidan özelliği sayesinde hücreleri oksidatif stresten korur. Glutamatı azaltır. Glutamat nöronlar için zararlıdır.Sitikolin nörolojide yaşlanma, demans, PH, Kognitif bozukluk ve akut serebral hastalıkta kullanılabilir. Oftomolojide glokom tedavisinde çalışması vardır. Psikiyatride depresyonda yararı gösterilmiştir. Ağrı tedavisine destekte kullanılabilir. Beyin travması sonrasında kullanılabilir. Öğrenmede performansını artırır. Sitikolin birçok devlette ilaç statüsündedir. Orijinal Sitikolin doğal yöntemlerle üretilir. Sitikolin-dopamin ve nöroepinefrin seviyelerini arttırır. Anti apoptotik(hücre ölümünü engelleyici) etki gösterir. (ROS) reaktif oksijen bileşiklerini bloke eder. Enflamasyonu azaltır. Nöronal demansı azaltır. Anti apoptik etki gösterir. Beyin fonksiyonlarını iyileştirir ve kognitif fonksiyonları iyileştirir. Depresyon ve mood regülasyonu tedavisinde etkisi vardır.Prof. Dr. Halil Atilla İdrisoğlu beyin sağlığını desteklemek, hafıza, odaklanma ve dikkati güçlendirmek için 11 yaşından itibaren gıda takviyesi olarak sitikolin kullanılmasının yararlı olduğunun kanıtlandığını belirtiyor. Özellikle gün içinde farklı işlerle uğraşmak zorunda olup konsantrasyon bozukluğu yaşayanlarda sitikolin olumlu etkilere sahiptir.