Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ilan etti! 'Tarımda yeni bir dönem başlıyor'

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 'Çiftçi Kayıt Sistemi başvurularının e-Devlet Kapısı üzerinden gerçekleştirilmesiyle tarımda yeni bir dönem başlıyor. Bürokrasi azalacak. Çiftçilerimiz, dijital dünyanın imkânlarından faydalanarak birçok işlemi kolaylıkla yapabilecek. Değişiklik ile; ÇKS başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden 1 Ekim tarihi itibarıyla hizmete açılıyor. e-Devlet Kapısı hizmetinden, ilk aşamada ürün güncellemesine gidecek çiftçilerimiz yararlanabilecek.Hem gerçek hem de tüzel kişiliğe haiz çiftçilerimiz, sistemi kolayca kullanabilecek. e-Devlet Kapısı'ndan başvurular süreç içerisinde geliştirilecek. Dijital hizmetlerimiz, çiftçimizin iş yükünü azaltacak şekilde aşama aşama güncellenecek. Ürün beyan formlarındaki muhtar ve 2 azanın imzasını, muhtarlarımızın da talepleri doğrultusunda, çiftçilerimizin başvuru sürecini sadeleştirmek amacıyla kaldırdık. Ziraat Odaları'ndan her yıl alınan 'Çiftçi Belgesi', sadece ÇKS'ye ilk defa başvuran çiftçilerimizden istenecek.Çiftçilerimiz başvurusunu yaparken aktif olarak Ziraat Odası'na üye olduğunu da beyan edecekler. ÇKS başvuru süresini, daha başarılı bir üretim planlaması yapılabilmesi amacıyla 10 aydan 4 aya düşürdük. 2023 üretim yılı için başvurular, 1 Eylül-31 Aralık 2022 tarih aralığında olacak. Her yıl başvuru tarihleri bu şekilde uygulanacak. 31 Aralık tarihine kadar başvuru yapan çiftçilerimiz, ürün değişiklik bildirimlerini şubat ayı içerisinde yapabilecekler. Ayrıca e-Devlet üzerinden ÇKS belgesi ücretsiz olarak alınabilecek. Çiftçimize, üreticimize, ülkemize ve milletimize hayırlı uğurlu olsun' ifadelerini kullandı.Bu gece yarısı itibarıyla hizmete açılacak uygulama ve işlemler e-Devlet üzerinden takip edilebilecek.