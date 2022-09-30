MSB duyurdu: 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Son dakika haberi: Türkiye, terör örgütü PKK'ya darbe indirmeye devam ediyor. MSB, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.MSB yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist, SİHA'mız tarafından etkisiz hâle getirildi. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlara azim ve kararlılıkla devam edecek.