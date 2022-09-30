MasterChef Türkiye'de MasterClass heyecanı yaşandı. Somer Şef yarışmacılara, vejeteryan Türk mutfağına ilişkin MasterClass eğitimi verdi. Jüri üyeleri yarışmacılardan, 30 dakika içinde batırık yapmalarını istedi. MasterClass eğitimini başarıyla tamamlayarak MasterClass'ı kimin kazandığı merak konusu oldu. Peki "MasterChef Masterclass'ı kim kazandı? 29 Eylül 2022 MasterChef MasterClass ödülü ne oldu, hangi yarışmacı kazandı?" İşte detaylar...

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef'te tansiyon hiç düşmüyor. MasterChef Türkiye'de MasterClass gecesinde şeflerden aldığı eğitimi başarıyla tamamlayarak gecenin en iyi tabağını yapan yarışmacı büyük ödülün sahibi oldu. Peki MasterChef Masterclass'ı kim kazandı? 29 Eylül 2022 MasterChef MasterClass ödülü ne oldu, hangi yarışmacı kazandı? İşte merak edilen soruların yanıtı...MASTERCHEF'TE MASTERCLASS'I KİM KAZANDI?MasterChef'te MasterClass oyunu heyecanı yaşandı. Somer şef vejetaryan Türk mutfağına ilişkin deneyimlerini yarışmacılara aktarırken yarışmacılardan, batırık yapmalarını istedi. MasterClass eğitiminden başarıyla ayrılarak MasterClass'ı kazanan yarışmacı Tayfun oldu.MASTERCLASS ÖDÜLÜ NE OLDU?MasterChef Türkiye'de MasterClass eğitimi kadar verilecek ödül de heyecanla bekleniyordu. Bu haftanın MasterClass ödülü spa oldu. Ayrıca ödülü kazanan Tayfun yanında üç kişi götürebilecekti. Tayfun; Kaan, Çağatay ve Kıvanç'ı seçti.MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?Çağatay (Kaptan)BüşraTayfunKaanGörkemAtikeTolgaŞuleFatma NurAyaz (Kaptan)GamzeMetinBurak KayaSerpilayYağızKıvançBarışBurak