Kocaeli’nde FETÖ operasyonu: 4 gözaltı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından, alınan duyum ve yapılan istihbari çalışmalar sonucu, örgüt üyesi oldukları tespit edilen emekli astsubay, 1 ihraç astsubay ve 2 sivil mahrem imam olmak üzere 4 şüphelinin yakalanması amacıyla operasyon düzenlendi.Operasyonda yakalanan şüphelilerin Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan işlemleri sonrası adli mercilere sevk edilmesi bekleniyor.