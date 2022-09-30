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Beyaz Gazete
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CHP'li Murat Karayalçın: 6'lı masayı dağıtan vebal altına girer

6’lı masanın adayı tartışmasız CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’dur diyen CHP'li Murat Karayalçın, "Masayı deviren ağır bir vebal altında kalır" açıklamasında bulundu.

CHP'li Murat Karayalçın: 6'lı masayı dağıtan vebal altına girer
Ekleme: 30.09.2022 - 13:13 Güncelleme: 30.09.2022 - 13:40 / Editör: Ozge Selin
CHP'li Murat Karayalçın: 6'lı masayı dağıtan vebal altına girer
Türkiye adım adım seçim atmosferine yaklaşırken siyasette adaylık tartışması alevleniyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İzmir'de partililere yönelttiği 'Gerçekten benimle misiniz?' sorusu, aday olduğu yorumlarına neden oldu.

O ifadeler, ittifakta çatlak olduğu iddialarını da beraberinde getirdi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, adaylık konusuna ilişkin 'Masanın bir noter olma görevi yok.' çıkışı, adaylık konusundaki çatlağı büyüttü.

6'lı masada adaylık üzerinden atışmalar sürerken Eski SHP Genel Başkanı, eski Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Murat Karayalçın, muhalefetin adaylık gündemi üzerine değerlendirmede bulundu.

'6'lı masanın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'dur'
'6'lı masanın adayı tartışmasız CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'dur' diyen Murat Karayalçın, '6'lı masadan çıkacak en iyi aday, altı genel başkanın ‘evet' diyeceği adaydır. Tam bir mutabakat olacak. Aday belirlenmeden önce bir yönetim projesi ortaya konmalı.' ifadelerini kullandı.

'Masayı deviren ağır bir vebal altında kalır'
6'lı masa ayaktaysa çatlak yok demektir diyerek 6'lı masaya olan güvenini belirten Karayalçın, 'Çatlak varsa bitmiş demektir. İnsanlarımız Millet İttifakı'ndan çok şey bekliyor. Bunu dağıtan, çatlak yaratan, masayı deviren ağır bir vebal altında kalır.' açıklamasında bulundu.
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