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Ankara merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu: 32 gözaltı

Ankara merkezli 3 ilde 44 farklı adrese düzenlenen eş zamanlı narkotik operasyonunda 32 şüpheli gözaltına alındı.

Ekleme: 30.09.2022 - 14:59 Güncelleme: 30.09.2022 - 14:59 / Editör: Ozge Selin
Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde ticareti yapan 43 şahsın olduğunu belirledi. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için harekete geçildi. Ankara merkezli Bursa ve Antalya illerinde 44 farklı ikamete düzenlenen eş zamanlı operasyonda 32 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyonla ilgili daha önce yapılan ara yakalamalarda gözaltına alınan 11 şahsın ise tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

32 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi. Operasyonda ele geçirilen çok miktarda uyuşturucu madde, hassas terazi ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen paralara el konuldu.
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