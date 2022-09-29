  • USD: 18,50 - 18,54
  • EURO: 17,92 - 17,96
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Kraliçe Elizabeth'in mezarı ziyarete açıldı

İngilizler 8 Eylül'de hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi'nin mezar taşını, bugünden itibaren ziyaret edebilecek. Ziyaretçiler cumartesi günleri haricinde 26,50 sterlin ödeyecek.

Ekleme: 29.09.2022 - 17:33 Güncelleme: 29.09.2022 - 17:34 / Editör: Ozge Selin
Kraliçe Elizabeth'in mezarı ziyarete açıldı
İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in 70 yıllık saltanatı 8 Eylül'de son buldu.

96 yaşında hayata gözlerini yuman Kraliçe'nin ölüm haberi, uzun süre dünya gündeminde ilk sırada yer aldı.

İngiltere'de vatandaşlar büyük üzüntü yaşarken Kraliçe, 19 Eylül'de ihtişamlı bir törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Tören kamuoyuna kapalı yapıldı
Cenaze, Kral 3. Charles ve Kraliyet Ailesi üyelerinin katıldığı özel bir törenle Aziz George Şapeli'nde defnedildi.

Öte yandan defin töreni ise kamuoyuna kapalı olarak gerçekleşti.

Ziyarete açıldı
Geçtiğimiz günlerde Buckingham Sarayı'nın resmi sitesinden, Kraliçe'nin mezar taşının fotoğrafı yayınlandı.

Elizabeth'in mezar taşını görmek isteyenler için ziyaretler bugünden itibaren gerçekleştirilmeye başlandı.

Haftanın 6 günü ziyarete açık
Şapel, ibadete açıldığı pazar günleri haricinde haftanın tüm günlerinde ziyaretçi kabul edecek.

Giriş ücreti 26 sterlin
Şapelin sitesinde yer alan bilgiye göre ziyaretçiler, cumartesi günleri 28,50 sterlin diğer günlerde 26,50 sterlin giriş ücreti ödeyecek.

Çelenkler ve buketlerle çevrili taşın üzerinde babası, annesi ve geçen yıl ölen eşi Prens Philip'in isimleri yer alıyor.
Başkan Erdoğan, Dünya Etnospor Konfederasyonunca İznik’te düzenlenen “4. Dünya Göçebe Oyunları”nın açılış töreninde konuşuyor
HDP Milletvekili Semra Güzel için istenen ceza belli oldu!
İmamoğlu yeni projesini yerinde inceledi: Esenler meydana heykel yapılacak
Soner Çam’dan Ümit Özdağ’a ’yolsuzluk’ suçlaması: Topladığı paralar parti kayıtlarına girmiyor
CHP'li belediyede greve giden işçilerden bazıları işten çıkarıldı: Sürgün ettiler
Mersin'de PKK/KCK operasyonunda yakalanan belediyenin daire başkanı tutuklandı
Bakan Mevlüt Çavuşoğlu: Kıbrıs Türkünü koruyacağız
Macaristan Meclis Başkanı: Türkiye'nin AB üyeliğini destekliyoruz
Kuzey Irak'ın 140 kilometre derinliğindeki terör hedefleri vuruldu
Almanya'da enflasyon 71 yılın rekorunu kırdı!
Mansur Yavaş'tan İyi Parti'nin adaylık çağrısına olumlu yanıt
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Şırnak'ta açıklamalar
Kremlin: Referandum yapılan bölgeler yarın Rusya'ya katılacak
Veto gibi ‘noter’ açıklaması tartışmayı alevlendirmişti…Kılıçdaroğlu’ndan Akşener’e ikna ziyareti!
Cumhurbaşkanı işaret etti: O bölge havadan görüntülendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Milyonlara 'Torba' dolusu müjde! 3 milyon vatandaş icradan kurtulacak: Meclis'e geliyor
Arızalı İETT aracı için yardıma gelen hizmet aracı da arıza yaptı
HDP'li Mithat Sancar'dan Mersin'deki hain saldırıyla ilgili skandal sözler: Teröristleri suçlayamadı
NATO'dan boru hatlarına sabotaja sert çıkış: Kritik altyapılara yapılan saldırı birlik içinde kararlı bir karşılık bulacaktır
Kargoyu imzaladı hayatı karardı

Kargoyu imzaladı hayatı karardı

Bakan Kasapoğlu duyurdu: Her ay 1800 lira...

Bakan Kasapoğlu duyurdu: Her ay 1800 lira...

Gözler ikinci konut kampanyasında

Gözler ikinci konut kampanyasında

2023 zamlı maaşlar ne kadar olacak? En düşüğü 11 bin lira

2023 zamlı maaşlar ne kadar olacak? En düşüğü 11 bin lira

Bir ili zengin edecek: 'Müthiş petrol çıkacak' diyerek açıkladılar

Bir ili zengin edecek: 'Müthiş petrol çıkacak' diyerek açıkladılar

İstanbul'da 6 ilçede 24 saat su kesintisi

İstanbul'da 6 ilçede 24 saat su kesintisi