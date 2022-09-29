  • USD: 18,49 - 18,52
  • EURO: 17,67 - 17,70
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Kargoyu imzaladı hayatı karardı

İstanbul Kadıköy'de yaşayan 80 yaşındaki Sevil Özer'e kumpas kuran sahte kargocu imzalattığı kağıdın altına 3 milyon liralık senet yerleştirdi. Özer bir ay sonra icralık olduğunu öğrenince gerçek anlaşıldı. Özer’in parasına ve evine tedbir konuldu.

Ekleme: 29.09.2022 - 10:26 Güncelleme: 29.09.2022 - 10:28 / Editör: Ozge Selin
Kargoyu imzaladı hayatı karardı
İstanbul Kadıköy'de yaşayan emekli muhasebeci Sevil Özer'e (80) geçtiğimiz temmuzda Tekirdağ'daki yazlığındayken bir telefon geldi.

Kargocu olduğunu söyleyen kişi, Kadıköy'deki adresinde kimseyi bulamadığını, elindeki evrakın önemli olduğunu söyleyerek 'Adresinizi verin, gelip teslim edeyim' dedi.

Aynı günün akşamında Tekirdağ'a gelip elindeki kâğıtları hızlıca, 'Aracım yol kenarında, hemen gideyim' diyerek imzalatıp kaçar gibi gitti.

Kargoyu imzaladı hayatı karardı

Senedi alta sakladı
Özer, kargoyu açtığında reklam broşürleri buldu. Ne olduğunu anlamadı. Ancak 1 ay sonra avukatından gelen telefonla icralık olduğunu öğrendi.

Kargocu kılığındaki dolandırıcının, imzalattığı kâğıdın altını kesip bir senet yerleştirdiği, senede de 3 milyon lira borç yazıldığı ortaya çıktı. Yaşlı kadın şimdi üzerine kalan 3 milyon liralık borçtan kurtulmaya çalışıyor.

'Kimseye borcum yok'
Özer, 'Benim kimseye borcum yok. Bankadaki paramı, evimi kullanamıyorum. Tedbir koymuşlar. Bu dolandırıcı başkalarının da canını yakmıştır. Kâğıdın altını kesip bana senet imzalatmış. Sonradan anladım. Yoksa bir kâğıt için Tekirdağ'a gelir mi? Bu beladan bir an önce kurtulmak istiyorum, şüpheliler inşallah yakalanır' dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
İBB'nin 'Antik Roma Hipodromu Projesi' uzmanları ayağa kaldırdı: 'Vahim sonuçları olur'
İBB'den sorumsuzluk! 23 gündür aranıyordu: Cesedi su kuyusunda bulundu
Miçotakis yine Türkiye'yi hedef aldı: Haddi aşan sözler...
Nureddin Nebati: Ekonomimizdeki en büyük sorun enflasyon
Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan çıkışı: Gerekli tedbirleri alacağız
Mersin'de şehit düşen kahraman polisin son sözleri
Bütün savaş gemileri geliyor: Yunanistan ve Fransa'dan Ege'de tehlikeli adım
Azra Gülendam Haytaoğlu'nun katili, cezaevinde intihar etti
Milli Savunma Bakanlığı paylaştı: Dakikada 80 atış yapan Milli Deniz Topu
ABD'den Yunanistan itirafı: ABD'li sözcü S-400 sorusu karşısında ne diyeceğini şaşırdı
LGBT lobisinden alçak provokasyon! Yine İslam'ı hedef aldılar! Skandal paylaşım...
İBB yönetimi, İETT bakım onarım ihalesini yine CHP'li vekilin şirketine verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP bir milli güvenlik sorunudur!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tanıdığım Putin kafasına bir şey koyduysa onu bir şekilde yapar
Kırgızistan'ın FETÖ bağlantılı Eğitim ve Bilim Bakanı Beisenaliev rüşvet alırken suçüstü yakalandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor.
Kılıçdaroğlu altılı masadan ilk desteği aldı: Akşener'in sözleri sonrası Demokrat Parti'den dikkat çeken çıkış
MGK'dan Yunanistan tepkisi: Milletimizin hak ve menfaatleri hukuki çerçevede korunacak
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun '3 dakikada 3 yıl' algısı patladı!
Kargoyu imzaladı hayatı karardı

Kargoyu imzaladı hayatı karardı

Bakan Kasapoğlu duyurdu: Her ay 1800 lira...

Bakan Kasapoğlu duyurdu: Her ay 1800 lira...

Gözler ikinci konut kampanyasında

Gözler ikinci konut kampanyasında

Meteoroloji'den kritik uyarı! İstanbul dahil birçok ilde sağanak yağış alarmı

Meteoroloji'den kritik uyarı! İstanbul dahil birçok ilde sağanak yağış alarmı

WhatsApp görüntülü görüşmeler için yeni özelliğini duyurdu

WhatsApp görüntülü görüşmeler için yeni özelliğini duyurdu

Çanakkale'deki Tuz Gölü, rengine kavuştu

Çanakkale'deki Tuz Gölü, rengine kavuştu