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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Dünya Göçebe Oyunları Açılış Etkinliklerinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Dünya Göçebe Oyunları Açılış Etkinliklerinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Dünya Göçebe Oyunları Açılış Etkinliklerinde konuştu.
Ekleme: 29.09.2022 - 19:46 Güncelleme: 29.09.2022 - 19:55 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Dünya Göçebe Oyunları Açılış Etkinliklerinde konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Dünya Göçebe Oyunları Açılış Etkinliklerinde konuşuyor.


Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Ülkemizin mavi incisi İznik'ten spora, sanata, kültüre ortak geleceğimize gönül veren tüm kardeşlerime selamlarımı gönderiyorum. Göçebe Oyunları'nın ilki 2014'te Kırgızistan'da yapılmıştı. Sonraki iki oyun 2016 ve 2018'de Kırgızistan ev sahipliğinde düzenlendi. Her 2 yılda bir düzenlenen oyunların 4.sünde İznik'teyiz. 2020 yılında gerçekleştirilecekti. Ülkemizi de etkileyen Covid -19 salgını nedeniyle ertelemek zorunda kaldık. İnsan toplulukları, binlerce yıl boyunca bulundukları yerden ayrılarak yeni hayat aramışlardır. Sürekli veya mevsime göre değiştirerek, hayatlarını sürdüren topluluklar da vardır. Bu yolculuklarda birbirini etkilemişlerdir. Bugün hala kültürün ve insani ilişkilerin taşıyıcısı göçlerdir.

'GÖÇEBE KÜLTÜRÜNÜN YİTİP GİTMESİNE RIZA GÖSTEREMEYİZ'

İnsanlığın binlerce yılına damga vuran kültürünün yitip gitmesine rıza gösteremeyiz. Göçebe kültürünün yaşatılmasında fayda görüyoruz. İstiklalimizin güvencesi olarak Toros dağlarında dumanı tüten yörük çadırını ifade ediyoruz. Pek çok deneyimi gençlerimize ve misafirlerimize yaşatacak olan oyunları düzenleyenleri tebrik ediyorum. Katılımcılara başarılar diliyorum. Dostlarımıza da teşekkür ediyorum. Bölgemizin krizlerle kavrulduğu bu dönemde, barışı yardımlaşmayı esas olan bu oyunları özgür bir işbirliği platformu olduğuna inanıyorum. Oyunlara katılan ülkelerle kurduğumuz münasebetlerin yeni bir kültürel diplomasi kapısı açacağını düşünüyorum. 102 ülkeden, 3 binden fazla sporcunun katılması bu umudumuzu yeşertiyor. Gastronomi programlarında 20 ayrı ülkenin mutfak lezzetleri katılımcılarla kavuşacak.

Ayrıntılar geliyor...
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