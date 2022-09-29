Cumhurbaşkanı Erdoğan: Esnaf sadece mal alıp satan değildir öncelikle ahidir kardeştir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara’da Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu 21. Olağan Genel Kurulu’na katılıyor. Erdoğan, ''Türkiye'de esnaf kesimi dünyanın hiçbir yerinde olmayan bir geleneğe sahiptir. Bizde esnaf sadece mal alıp satan değildir. Öncelikle ahidir, kardeştir. 15 Temmuz gecesi esnaf kardeşlerimiz darbeci hainlere göğüslerini siper ettiler. Birileri darbecilerle anlaşırken esnaf kardeşlerim silahlara karşı çıkıp meydan okudu'' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları;Türkiye'de esnaf kesimi dünyanın hiçbir yerinde olmayan bir geleneğe sahiptir. Bizde esnaf sadece mal alıp satan değildir. Öncelikle ahidir, kardeştir.15 Temmuz gecesi esnaf kardeşlerimiz darbeci hainlere göğüslerini siper ettiler.Birileri darbecilerle anlaşırken esnaf kardeşlerim silahlara karşı çıkıp meydan okudu.Tüm esnaf ve sanatkarlarımızı millet varlığımızın teminatı olarak görüyoruz.Bizler tarih boyunca pek çok badire atlatmış bir milletin mensuplarıyız, bugünlere akrebin kıskacında yoğrularak geldik.Ayrıntılar geliyor...