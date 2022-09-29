Bakan Kurum duyurdu! Ardahan Göle'deki depremin hasarı ortaya çıktı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ardahan Göle'de meydana gelen 5 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklamada bulundu. Deprem sonrası ekiplerin iki gündür sahada olduğunu belirten Bakan Kurum, "Hasar tespit çalışmalarımız sürüyor. 44 ağır hasarlı, 25 yıkılmış bina var. Can kaybı olmaması en büyük tesellimiz" dedi.

AFAD verilerine göre; Aradahan'ın Göle ilçesinde Salı günü saat 17.08 sıralarında 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem Erzurum, Kars ve diğer çevre illerden de hissedildi.



DEPREMİN HASARI ORTAYA ÇIKTI



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ardahan Göle'de meydana gelen 5 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklamada bulundu. Bakanı Kurum, 'Ardahan Göle'deki deprem sonrası ekiplerimiz iki gündür sahada. Hasar tespit çalışmalarımız sürüyor. 44 ağır hasarlı, 25 yıkılmış bina var. Can kaybı olmaması en büyük tesellimiz' dedi.