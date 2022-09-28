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TOKİ başvurusu iptal olmaması için bu detaylara dikkat! Bakanlık açıkladı

Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 250 bin sosyal konut kampanyası kapsamında iki önemli husus hakkında bilgilendirme yaptı.

Ekleme: 28.09.2022 - 10:47 Güncelleme: 28.09.2022 - 10:50 / Editör: Ozge Selin
TOKİ başvurusu iptal olmaması için bu detaylara dikkat! Bakanlık açıkladı
Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 250 bin sosyal konut kampanyası kapsamında iki önemli husus hakkında bilgilendirme yaptı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

-250 Bin Sosyal Konut Kampanyası'na, başvurunun iptal olmaması için hanedeki eşlerden yalnızca biri başvuruda bulunabilecek.

-Birden fazla başvurusu bulunan eşlerden birinin, başvuru dönemi içerisinde başvuru bedelini iade alarak başvurusunu iptal etmesi gerekmektedir!

-Başvuru bedelini, verilen süre içerisinde e-devlet'ten yatırmayanlar başvuru sürecini tekrar başlatabilecek.

-18-30 yaş arası çocuklar, ailelerinden bağımsız olarak bireysel başvuruda bulunabilecekler.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesiyle ilgili ailelerin başvurularının iptal olmaması için uyarıda bulundu. Bakanlık'tan yapılan açıklamada, '250 Bin Sosyal Konut Kampanyası kapsamındaki projelere; bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi ve eşi adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir. Birden fazla başvuru yapılması durumunda başvurular geçersiz sayılacaktır.' denildi. Ayrıca başvuru bedelini, verilen süre içerisinde e-devlet'ten yatırmayanlar başvuru sürecini tekrar başlatabilecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesine ilişkin vatandaşlara uyarıda bulundu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, ailelerin başvurularının iptal olmaması için dikkat edilmesi gerekenlere değindi.

'Eşlerden ikisi birden başvuru yaparsa kuraya giremeyecekler!'

250 Bin Sosyal Konut Kampanyası kapsamındaki projelere; bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi ve eşi adına yalnızca bir adet başvuru yapılabileceği belirtilen Bakanlık açıklamasında, birden fazla başvuru yapılması durumunda başvuruların her ikisinin de geçersiz sayılacağı ve kuraya katılamayacakları vurgulandı. 18-30 yaş arası çocuklar ise ailelerinden bağımsız olarak bireysel başvuruda bulunabilecekler.

'Başvurunun iptal edilmesi için başvuru bedeli iade alınacak'

Eşlerin ikisinin birden başvurması durumunda eşlerden birinin başvurusunu iptal etmesi gerekiyor. Başvurunun iptal edilmesi için; başvurulan proje hangi bankadaysa ona müracaat edilmesi; Ziraat Bankası tarafından işlemleri gerçekleştirilen proje ise başvuru bedelinin Ziraat Bankası Şubelerinden; Halk Bankası tarafından işlemleri gerçekleştirilen proje ise başvuru bedelinin Halkbank şubelerinden, ATM'lerinden alınabileceği belirtiliyor.

'Başvuru bedelini, verilen süre içerisinde e-devlet'ten yatırmayanlar başvuru sürecini tekrar başlatabilecek'

Bu arada e-devlet başvurularında kendisine verilen süre içerisinde başvuru bedelini yatırmayanların başvurusu iptal edilmektedir. Bu durumda olan kişiler e-devlet üzerinden tekrar başvuru sürecini başlatarak veya banka şubelerinden başvurularını tamamlayabilirler.
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