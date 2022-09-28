İstanbul Sultanbeyli'de tencere fabrikasında yangın!

İstanbul Sultanbeyli’de bulunan yaklaşık 10 bin metre kare üzerine kurulu bulunan 4 katlı tencere fabrikasının çatı ve depo kısmında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda ilçeden itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sultanbeyli Akşemseddin Mahallesi Fatih Bulvarı üzerinde bulunan yaklaşık 10 metre kare üzerine kurulu 4 katlı tencere fabrikasının çatı ve depo kısmında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.İhbar üzerine olay yerine Sultanbeyli, Sancaktepe, Kartal,Tuzla, Pendik ve Kadıköy'den itfaiye ekipleri sevk edildi. Çatı ve depo kısmının alev alev yandığı görüldü. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.