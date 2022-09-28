İstanbul’da denetim: İki İETT otobüsüne ceza

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekiplerince Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişinde usulsüz çakar-siren bulunduran ve emniyet şeridini ihlal eden sürücülere yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimde durdurulan araçlardaki sürücülerin evrak ve belgeleri tek tek incelendi.Denetimler esnasında, emniyet şeridini ihlal eden iki İETT otobüsü şoförüne bin 800'er TL, cam film kuralını ihlal eden bir sürücüye 427 TL ve 2 sürücüye de emniyet şeridi ihlalinden bin 800'er TL ceza kesildi.Denetimler esnasında emniyet şeridinin ihlalinden dolayı hakkında cezai işlem uygulanan bir sürücü trafik polislerine tepki göstererek, “Polis ağabeyler şuan biletlere bile bakmadan hakkımda cezai işlem yapıyor. Bu tamamen benden gidecek. Kaç kuruş kazanıyorum ki? Ben bu cezayı nasıl ödeyeceğim? Yazık, günah değil mi? Ben kendimi başka türlü nasıl ifade edeyim? Yolcular da uçağından oldu. Ne olacak şimdi? Ne gerek vardı?” dedi.