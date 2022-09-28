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İBB'den adrese teslim ulaşım ihalesi: CHP'li Özgür Karabat'ın çalıştığı şirket kaptı!

İstanbullunun kanayan yarası haline gelen toplu ulaşım sisteminde her gün yanan, kaza yapan ve arızalanan otobüsler vatandaşın can ve seyahat güvenliğini tehlikeye atmaya devam ederken, İBB bir skandala daha imza attı.

İBB'den adrese teslim ulaşım ihalesi: CHP'li Özgür Karabat'ın çalıştığı şirket kaptı!
Ekleme: 28.09.2022 - 20:17 Güncelleme: 28.09.2022 - 20:32 / Editör: Ozge Selin
İBB'den adrese teslim ulaşım ihalesi: CHP'li Özgür Karabat'ın çalıştığı şirket kaptı!
İBB yönetiminin adrese teslim ihaleleri yeni dönemde de devam ediyor. 2019-2022 yılları arasında maliyeti 2 milyar 114 milyonn TL olan İETT'nin bakım ve onarım ihalelerini CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın Mali Müşaviri olduğu Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş'ye veren yönetim 2023 yılı İETT ihalesinin ilkini yine aynı şirkete verdi.

2019-2022 yılları arasında 2 milyar 114 milyon TL'lik 15 İETT ihalelerinin CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın mali müşaviri olduğu Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş'ye verilmesiyle başlayan skandallar serisi bu yıl da devam etti.

İBB'den adrese teslim ulaşım ihalesi: CHP'li Özgür Karabat'ın çalıştığı şirket kaptı!

76 MİLYON 180 BİN 500 TL'YE İHALEYİ ALDI

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü (İETT) 2 Ağustos tarihinde ihale otobüsler için bakım ve onarım ihalesine çıktığını duyurdu. 1 Eylül tarihinde gerçeleşen ihalenin sonucu ise dün açıklandı. İhaleyi kazanan firmanın değişmediği CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın Mali Müşavirliğini yaptığı Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş 2022-2022 yıllarını kapsayan ilk ihalesini 76 milyon 180 bin 500 TL'ye aldı.

9 FİRMA DOKÜMAN SATIN ALDI 1 FİRMA GEÇERLİ TEKLİF SUNABİLDİ

İETT tarafından yapılacağı duyurulan ihalenin ardından 9 firmanın ihale dokümanını indirdiği görüldü. İhalenin yapıldığı gün 2 istekli firmanın teklif verdiği ihaleye Karabat'ın Mali Müşavirliğini yaptığı firma geçerli teklif veren tek firma oldu. Diğer istekli firmanın dosyalarının eksik olduğu iddiasıyla ihaleden el çektirilmesi sonrasında Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş bir kez daha İBB'den İETT otobüslerinin bakım ve onarım ihalesini almayı başardı.

İBB'den adrese teslim ulaşım ihalesi: CHP'li Özgür Karabat'ın çalıştığı şirket kaptı!

İETT YANIYOR

İBB Meclisi 2021 Yılı Denetim Raporunda ortaya çıkan sonuçta, İstanbul'da toplu taşımanın alarm verdiği belgeleriyle ortaya çıktı. Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar tarafından mecliste okunan denetim raporunda İETT Genel Müdürlüğü'nden alınan resmi belge ve evraklardan İETT otobüslerinin sadece 2021 yılında 158 bin 657 ayrı kazaya karıştığı ve çeşitli arızlar bildirdiği tutanak altına alındı.

1 AYDA 378 ARAÇ ARIZA NEDENİYLE GARAJA ÇEKİLDİ

Mercedes marka araçların bakım ve onarım işinin Mercedes-Benz Türk A.Ş'ye verilmeyip, CHP İstanbul Milletvekili Karabat'ın Mali Müşaviri olduğu firmaya verilmesinin ardından 1 Aralık 2021 ila 31 Aralık 2021 arasında Capacity model araçlardan 134 tanesi arıza kaydı sebebiyle Edirnekapı garajına döndüğü, Conecto model araçların da 244 tanesinin arıza kaydı sebebiyle Hasanpaşa garajına döndüğü, toplamda 378 aracın 1 ay içinde seferden çekildiği rapor edildi.

İBB'den adrese teslim ulaşım ihalesi: CHP'li Özgür Karabat'ın çalıştığı şirket kaptı!

İSTANBULLUNUN ÇİLESİ BİTECEK GİBİ DEĞİL

İhale sonucu sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan AK Parti İBB Meclis üyesi Erdem Kertişçi, 'İstanbul halkına kötü bir haberi üzülerek vermek istiyoruz. Maalesef İETT bakım ihalesini aynı firmaya tekrar verdi. O yüzden İstanbul halkının çilesi bitecek gibi görünmüyor...' dedi.
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