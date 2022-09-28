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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun '3 dakikada 3 yıl' algısı patladı!

2023 hayalleri doğrultusunda İstanbul'un kaynaklarını PR için savudan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yine bir PR işine soyundu. "3 dakikada 3 yıl" ifadeleriyle sosyal medyadan bir video paylaştı. Vatandaşlar sözde İBB çalışmalarının anlatıldığı videodaki bazı projelerin İBB'nin AK Parti dönemi projesi olduğuna dikkat çekerken, İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu da İBB'nin balonunu patlatan bir video paylaştı. Göksu "İşte CHP'li İBB'nin 3 yılda İstanbullulara yaşattıkları…" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun '3 dakikada 3 yıl' algısı patladı!
Ekleme: 28.09.2022 - 20:49 Güncelleme: 28.09.2022 - 21:05 / Editör: Ozge Selin
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun '3 dakikada 3 yıl' algısı patladı!
İstanbul'a hizmet yerine tatilden taile koşan İstanbullu sel ve kar fırtınasının yaşandığı günlerde madur olurken balıkçıda keyif yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu algı belediyeciliğini sürdürüyor.

'3 DAKİKADA 3 YIL' PR'I!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yine bir PR işine soyundu. '3 dakikada 3 yıl' ifadeleriyle sosyal medyadan bir video paylaştı.

Vatandaşlar sözde İBB çalışmalarının anlatıldığı videodaki bazı projelerin İBB'nin AK Parti dönemi projesi olduğuna dikkat çekerken Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun '3 dakikada 3 yıl' algısı patladı!

EKREM İMAMOĞLU'NU PATLATAN VİDEO

İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu'da Ekrem İmamoğlu'nun algısını patlatan başka bir video paylaştı.

Göksu'nun 'Milyonlarca İstanbullu hem biliyor, hem de bizzat görüyor! İşte CHP'li İBB'nin 3 yılda İstanbullulara yaşattıkları…' sözleriyle paylaştığı videoda İstanbul'da yaşanan İBB kaynaklı sorunlara dikkat çekildi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun '3 dakikada 3 yıl' algısı patladı!

İmamoğlu'nun sözlerinden kesitlerin yer aldığı videoda temel atmama töreninden, İstanbul'da yaşanan çevre kirliliğine devam eden projelerin İmamoğlu tarafından nasıl durdudurulduğu yer aldı.

İBB'nin başarısızlığına dikkat çekilen videoda son dönemin en büyük çilesi toplu ulaşımda rezaleti de yer aldı.

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