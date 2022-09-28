  • USD: 18,49 - 18,52
  • EURO: 17,67 - 17,70
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Can Ataklı'dan 'HDP'nin olduğu yerde olmayız' diyen Meral Akşener'e küfürlü tepki: E s..tir git o zaman...

CHP'ye yakınlığı ile bilinen gazeteci Can Ataklı, 'HDP'nin olduğu masada biz olmayız' diyen İYİ Parti'ye küfürlü bir göndermede bulunarak, "E s**tir git o zaman Tayyip Erdoğan’a ver kardeşim." dedi. Ataklı'nın küfürlü sözlerine birçok sosyal medya kullanıcısı tepki gösterdi. İYİ Parti'nin, CHP'li gazeteci Can Ataklı'nın sözlerine bir yanıt verip vermeyeceği merak konusu...

Can Ataklı'dan 'HDP'nin olduğu yerde olmayız' diyen Meral Akşener'e küfürlü tepki: E s..tir git o zaman...
Ekleme: 28.09.2022 - 18:55 Güncelleme: 28.09.2022 - 19:11 / Editör: Ozge Selin
Can Ataklı'dan 'HDP'nin olduğu yerde olmayız' diyen Meral Akşener'e küfürlü tepki: E s..tir git o zaman...
CHP'ye verdiği destekle bilinen Can Ataklı kişisel Youtube kanalında HDP savunuculuğuna soyundu. Ataklı, 'HDP'nin olduğu yerde ben olmam' diyenlere küfür etti, 'E s**tir git o zaman Tayyip Erdoğan'a ver kardeşim.' ifadelerini kullandı. Ataklı'nın sözleri İYİ Parti'ye gönderme olarak yorumlandı. Dün akşam Meral Akşener, HDP'nin olduğu masada olmayacaklarını açıkça deklare etmişti. İYİ Parti'nin CHP'ye yakınlığı ile tanınan Can Ataklı'ya nasıl bir tepki vereceği merak konusu...

CAN ATAKLI'DAN AKŞENER'E KÜFÜRLÜ HDP TEPKİSİ

Can Ataklı, kişisel Youtube kanalında yaptığı gündem değerlendirmesinde, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, 'HDP'nin olduğu yerde biz olmayız' sözlerini de ele aldı. Ataklı, Akşener'in bu sözlerine sinirlenerek küfür etti, 'E s**tir git o zaman Tayyip Erdoğan'a ver kardeşim.' dedi.

Can Ataklı'dan 'HDP'nin olduğu yerde olmayız' diyen Meral Akşener'e küfürlü tepki: E s..tir git o zaman...

AKŞENER NE DEMİŞTİ?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün akşam bir televizyon kanalında yaptığı değerlendirmede HDP'nin olduğu yerde İYİ Parti'nin olmayacağını ifade etmişti. Akşener, 'Bir Kürtün evinde Güneydoğu'da kalmamış, hepsi Türk, HDP'nin o masada olmasını söyleyen bizi terbiye etmek isteyen bir kesim var. İYİ Parti'nin bu sistemin engeli olduğunu düşünüyorlar ise, onu da o masa kabul ediyorsa dolayısıyla biz kalkarız HDP'yi oraya oturabilirler. Biz buna saygı duyarız. Ama biz orada olursak olmayız. HDP'de zaten aynı şeyi söylüyor, onlar oradaysa biz olmayız diyorlar.' diye konuşmuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor.
Kılıçdaroğlu altılı masadan ilk desteği aldı: Akşener'in sözleri sonrası Demokrat Parti'den dikkat çeken çıkış
MGK'dan Yunanistan tepkisi: Milletimizin hak ve menfaatleri hukuki çerçevede korunacak
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun '3 dakikada 3 yıl' algısı patladı!
İBB'den adrese teslim ulaşım ihalesi: CHP'li Özgür Karabat'ın çalıştığı şirket kaptı!
Teröriste 'gazeteci' diyerek sahip çıkan CHP'den bunu deşifre eden gazetecilere tehdit!
Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer için 'Arnavutluk'a iade talebi!
İYİ Parti'den kendilerine küfür eden Can Ataklı'ya sert tepki!
AK Parti'li Mustafa Şen: 6'lı masa Biden, PKK ve FETÖ'nün masası
Can Ataklı'dan 'HDP'nin olduğu yerde olmayız' diyen Meral Akşener'e küfürlü tepki: E s..tir git o zaman...
CHP'li Torun'dan skandal sözler! 'Yaşam konforumuz arttı bunun bedeli çok fazla'
Ermenistan köşeye sıkıştı! 'Azerbaycan ve Türkiye ile anlaşma imzalamalıyız'
İstanbul Boğazı'nda büyük tehlike! Arızalanan gemi kıyıya 100 metre kala durdu!
AYM'den Milletvekili Seçimi Kanunu'nda değişiklik yapan kanunun iptal istemine oy çokluğuyla ret!
İBB'de skandal! Rüşvet verdikleri iddiasıyla 23 milyon dolar ceza yiyen şirketin başındaki isim Filiz Doğan İmamoğlu'na danışman oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Başkan Erdoğan, Zelenski ile görüştü
THY'nin başarısı Alman medyasında: Bizi geçtiler
Bahçeli: Dökülen her şehit kanının hesabı damla damla sorulacaktır
Meral Akşener bir polisimizi şehit eden teröristi 'mağdur gazeteci' olarak tanımlayan CHP'ye sessiz kaldı
Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: Destek ödemeleri artırıldı

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: Destek ödemeleri artırıldı

’Kum zambakları’ görsel şölen sunuyor: Koparmak yasak

’Kum zambakları’ görsel şölen sunuyor: Koparmak yasak

Meteoroloji'den kritik uyarı! İstanbul dahil birçok ilde sağanak yağış alarmı

Meteoroloji'den kritik uyarı! İstanbul dahil birçok ilde sağanak yağış alarmı

TOKİ başvurusu iptal olmaması için bu detaylara dikkat! Bakanlık açıkladı

TOKİ başvurusu iptal olmaması için bu detaylara dikkat! Bakanlık açıkladı

WhatsApp görüntülü görüşmeler için yeni özelliğini duyurdu

WhatsApp görüntülü görüşmeler için yeni özelliğini duyurdu

Çanakkale'deki Tuz Gölü, rengine kavuştu

Çanakkale'deki Tuz Gölü, rengine kavuştu