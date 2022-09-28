Bakan Murat Kurum: Sosyal konut projesinde ilk temelleri 17 ilde atıyoruz

Bakan Kurum, TV100'de katıldığı canlı yayın programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.İlk Evim İlk İş Yerim Projesi kapsamındaki ilk temellerin, 25 Ekim'de nerede atılacağına ilişkin soru üzerine Kurum, 'Projenin ilk temellerini 17 ilde atıyoruz. Ankara, Afyonkarahisar, Amasya, Aydın, Bolu, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Kahramanmaraş, Kırşehir, Konya, Manisa, Muğla, Tunceli, Uşak, Yozgat ve Zonguldak'ta 5 bin konutun temelini atıyoruz.' dedi.Kurum, tüm valiliklerden illerdeki ihtiyaçlara ilişkin bilgi istediklerini, gelen veriler çerçevesinde il ve ilçelerdeki sayıların belirlendiğini söyledi.'5 MİLYONA YAKIN BAŞVURUNUN 1 MİLYON 714 BİNİ GENÇLERİMİZ''Projeye başvuracak gençler, taksitleri nasıl ödeyecek?' sorusunu yanıtlayan Kurum, 'Gençlerimizin bu projeye güvenini başvuruyla birlikte görüyoruz. 5 milyona yakın başvurunun 1 milyon 714 bini gençlerimiz. Bu önemli bir rakam.' diye konuştu.Bakan Kurum, projede alternatifler olduğuna işaret ederek 'Gençlerimize, '2 bin 280 liradan başlayan taksitle isterseniz ev alabilirsiniz.' diyoruz. Eğer 2 bin 280 lirayı ödeyemiyorsan arsaya başvurabilirsin. 1100 lira, 1200 lira taksitle 10 yıl faizsiz arsa taksiti. Yani bugün ne ödüyorsanız, 10 yıl aynı taksiti ödemeye devam edeceksiniz. Bu çerçevede gençlerimiz, kendi gelirlerine projede hangisi uyuyorsa ona başvurabilirler.' dedi.''TAKSİTLERİMİZDEKİ ARTIŞ DA YÜZDE 25'İ GEÇMEMELİDİR' DEDİK'Projedeki ödemelerin memur maaşı artışına göre düzenlenecek olmasının bazı endişelere neden olduğunun belirtilmesi üzerine Kurum, şunları kaydetti:'Bunun cevabı yaptıklarımızda aslında. Geçen sene memur maaşına yaklaşık yüzde 80 artış geldi. Biz TOKİ'den ev almış 1 milyon 170 bin vatandaşımıza dedik ki: 'Biz kirada bir düzenleme yaptık, kira artışı yüzde 25'i geçemez. Dolayısıyla konut kira artışı yüzde 25 ise bizim taksitlerimizdeki artış da yüzde 25'i geçmemelidir ve bir yıl içerisinde borçlu vatandaşlarımıza yüzde 25 artış yaptık.'Kurum, bugüne kadar gerçekleştirilen projelerde, taksit artışlarını vatandaşların ödeyebilecekleri şartlarda belirlediklerini vurguladı.Bakan Kurum, 'İlk Evim İlk İşyerim Projesi Türkiye'deki konut fiyatları ve kira artışını tetikleyecek mi?' sorusuna, 'Aksine tam tersi bir durum olacak.' yanıtını verdi.'KORE VE KIBRIS GAZİLERİMİZ DE BU PROJEYE BAŞVURABİLECEKLER'Kore ve Kıbrıs gazilerinin projeye başvuramamalarına ilişkin şikayetlerin hatırlatılması üzerine Kurum, şunları söyledi:'Bu talep de çok geldi, ilk defa sizin yayınınızda bu konuya açıklık getirmiş olalım. Biz şehit ve gazi ailelerimize yüzde 5 kontenjan ayırdık ve 250 bin konutun yaklaşık 12 bin 500'ü, şehit ve gazi ailelerimiz için ayrılmış durumda. Gelen talep üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızla görüştük ve bu çerçevede güzel de bir çalışma yaptık. Evi olmayan Kore ve Kıbrıs gazilerimiz de bu projeye başvurabilecekler. Zaten diğer şehit ve gazi ailelerimiz üzerinde evi varsa da başvurabiliyor.'Bakan Kurum, İlk Evim İlk İşyerim Projesi'nin bütün sektörlerde istihdamı artıracağını, yeni istihdam alanlarının oluşturulacağını söyledi.Bu projeyle 250 sektörde toplam 200 bin yeni istihdam alanının oluşacağını dile getiren Murat Kurum, 'Gençlerimiz, yeni mühendislerimiz, mimarlarımız, teknikerlerimiz, harita mühendislerimiz bu noktada bu projelerimizde rahatlıkla çalışabilecek. Bunun dışında Bakanlığımız hem bize hem de bağlı olduğumuz kuruluşlarımıza yeni mühendisler, mimarlar almaya devam edecek.' ifadelerini kullandı.ORTA GELİR GRUBUNA İLİŞKİN SOSYAL KONUT PROJESİÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye'de yıllık yaklaşık 600 bin yeni konut yapıldığını belirterek 'Arz talep dengesiyle alakalı. Ben burada talep karşısında arzı artırıyorum. Şimdi orta gelire de yapacağız. Orta gelire de arkasından proje açıklayacağız. Dolayısıyla o 600 bin içerisinde de orta gelirin alabileceği şartları sağlamaya çalışacağız. Bunu da Hazine ve Maliye Bakanlığımız ve Emlak Konut'la çalışıyoruz. Bu projeyi açıkladık kiralar ve konut fiyatları düştü, düşmeye de devam edecek.' diye konuştu.