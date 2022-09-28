Ataşehir'de yasa dışı silah atölyesine baskın

Ataşehir'de, kaçak silah imal edildiği tespit edilen bir eve düzenlenen operasyonda 14’ü kurusıkı, 3’ü ruhsatsız olmak üzere 17 tabanca ele geçirildi. Olayla bağlantılı bir şüpheli gözaltına alındı.

Yürütülen bir soruşturma çerçevesinde ilçeye bağlı Barbaros Mahallesinde A.S.M adlı bir silah kaçakçısının, evinin bodrum katında silah ticareti yaptığı, kurusıkı silahların namlu kısmını değiştirerek ruhsatsız tabanca haline getirdiği tespit edildi. Kaçak silah atölyesine dönüştürülen ikamet emniyet ekiplerince yakın takibe alındı.Çalışmalarını derinleştiren söz konusu evde ve çevresinde gerekli güvenlik önlemleri alan Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli A.S.M.'nin (34) söz konusu adrese giriş ve çıkışlarını adım adım izledi. Şüphelinin ikamet adresi dışında belli zamanlarda Ataşehir'deki Yenisahra Mahallesinde bulunan bir otelde kaldığı saptandı.