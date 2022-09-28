  • USD: 18,45 - 18,48
  • EURO: 17,77 - 17,80
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ankara'da dev sahte içki operasyonu! Patroniçe hepsini eğlence mekanlarına satıyormuş

Ankara’da merdiven altı diye tabir edilen yerlerde üretimi yapılan sahte alkollü içkilerin pet şişelere dolumu yaparak gazino, pavyon gibi eğlence yerlerine suç örgütü tarafından satışının yapıldığı ortaya çıktı. Suç örgütü liderinin farklı suçtan cezaevine girmesinin ardından işlerin başına eşini geçirdiği ortaya çıktı.

Ekleme: 28.09.2022 - 11:19 Güncelleme: 28.09.2022 - 11:20 / Editör: Ozge Selin
Ankara'da dev sahte içki operasyonu! Patroniçe hepsini eğlence mekanlarına satıyormuş
Ankara Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü, Ankara genelinde kaçak alkollü içki satışı yapan örgüt liderliğini S.Ü.isimli kişinin yaptığı suç örgütüne yönelik 8 ay boyunca yapılan teknik ve fiziki takibe aldı. Kaçakçılık ekipleri, yurda kaçak yollardan giriş yapıldığı değerlendirilen metil alkol, etil alkol ve sahte alkol yapımında kullanılan diğer imalat malzemeleriyle, merdiven altı diye tabir edilen yerlerde alkollü içki imalatı yapıldığı belirledi.

Üretimi yapılan bu alkollü içkilerin pet şişelere dolumu yapılarak gazino, pavyon gibi eğlence yerlerine açık şekilde sunumu yapılarak satışının yapıldığı tespit edildi. Alkollü içkilerin boş içki şişelerine dolumu yapılarak kapak ve sahte TAPDK bandrol yapıştırılmak sureti ile Ulus ve Çankaya ilçelerinde faaliyet gösteren bar, pavyon ve eğlence mekanlarına toptan satış yapıldığı belirlendi.

EŞİ CEZAEVİNE GİRDİ İŞLERİN BAŞINA GEÇTİ

Kaçakçılık ekipleri suç örgütüne yönelik yapılan çalışmalarda örgüt lideri S.Ü.'nün "Silahla Tehdit ve Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma" suçlarından, "Toplamalı Ceza Kararı" ile tutuklanarak cezaevine konulmasından sonra örgüt liderliğini eşi F.Ü.'ye devredip suç faaliyetlerini devam ettirdiği ortaya çıktı. Suç faaliyetlerini ise örgüt ile bağlantılı olan ve örgüt adına suç işleyen A.S.A, M.A, T.A, H.Ü, İ.G ve M.Ö, isimli şüphelilerle ile birlikte yaptığı tespit edildi.

SUÇ ÖRGÜTÜNE DARBE

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri yapılan teknik ve fiziki takip sonrasında Ankara merkezli 9 şüpheliye yönelik eş zamanlı yapılan operasyonla örgüt lideri F.Ü. ile birlikte örgüt adına çalışan A.S.A., M.A., T.A., H.Ü., İ.G. ve M.Ö.'yü gözaltına aldı. Operasyonda; piyasa değeri yaklaşık 1.5 milyon lira olan bin 118 şişe sahte alkollü içki, 900 litre etil alkol, 2 bin 59 adet alkollü içki yapımında kullanılan ürün ve 500 adet sahte TAPDK bandrolü ele geçirildi.
Meral Akşener bir polisimizi şehit eden teröristi 'mağdur gazeteci' olarak tanımlayan CHP'ye sessiz kaldı
AK Partili Hamza Dağ: CHP nin terör örgütleriyle ilişkisi açıkçası görülmektedir
Vatandaşlar İETT'ye isyan etti: Kapısı açılmayan otobüsün önüne atladılar
Tunç Soyer faturayı vatandaşa kesti! İzmir'de İçme suyuna bir zam daha
Büyükçekmece'de öğrencilerin otobüs sırası metrelerce uzadı
İstanbul’da denetim: İki İETT otobüsüne ceza
Osman Gökçek'ten Meral Akşener'e: HDP'nin oyu Mansur Yavaş'a giderken niye itiraz etmedin?
Bakan Akar'dan Mersin'deki hain saldırı ile ilgili açıklama
Avrupa'da durum içler acısı! Elektrik faturalarına yüzde 750 zam!
MİT kırmızı kategoride aranan ve orman yangını eylemlerinden sorumlu olan teröristi etkisiz hale getirdi
Mersin'de terör operasyonu: Gözaltına alınanlar arasında büyükşehir belediyesi personelleri de var
Bakan Kurum detayları tek tek açıkladı! Sosyal konutta kriterler belli oldu
Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek'ten önemli açıklamalar!
HDP'li Buldan Mersin'de bir polisi şehit eden teröristin serbest bırakılması için Meclis'e önerge vermiş
Meral Akşener'den flaş açıklama...
Mersin Büyükşehir Belediyesi PKK karargahına döndü! MHP'li Olcay Kılavuz'dan çarpıcı sözler...
Meral Akşener: CHP'ye borcumuzu ödedik hatta alacaklı hale geldik
Ankara ikinci şehir hastanesine kavuşuyor: Etlik Şehir Hastanesi'nin açılışını Başkan Erdoğan yapacak
Grip aşıları 65 yaş üstü ve kronik hastalar için e-Nabız'da tanımlandı!
Mersin'deki polisevine yönelik terör saldırısıyla ilgili 22 gözaltı
Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: Destek ödemeleri artırıldı

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: Destek ödemeleri artırıldı

’Kum zambakları’ görsel şölen sunuyor: Koparmak yasak

’Kum zambakları’ görsel şölen sunuyor: Koparmak yasak

Meteoroloji'den kritik uyarı! İstanbul dahil birçok ilde sağanak yağış alarmı

Meteoroloji'den kritik uyarı! İstanbul dahil birçok ilde sağanak yağış alarmı

TOKİ başvurusu iptal olmaması için bu detaylara dikkat! Bakanlık açıkladı

TOKİ başvurusu iptal olmaması için bu detaylara dikkat! Bakanlık açıkladı

WhatsApp görüntülü görüşmeler için yeni özelliğini duyurdu

WhatsApp görüntülü görüşmeler için yeni özelliğini duyurdu

Çanakkale'deki Tuz Gölü, rengine kavuştu

Çanakkale'deki Tuz Gölü, rengine kavuştu