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Yunanistan'a kaçma girişimindeki 10 terör örgütü üyesi jandarma tarafından yakalandı

Edirne'de jandarma ekipleri Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütleri FETÖ, PKK ve MKP/HKO üyesi 10 şüpheliyi yakaladı.

Ekleme: 27.09.2022 - 16:10 Güncelleme: 27.09.2022 - 16:10 / Editör: Ozge Selin
Yunanistan'a kaçma girişimindeki 10 terör örgütü üyesi jandarma tarafından yakalandı
Alınan bilgiye göre, Edirne Jandarma Komutanlığı ekiplerince son bir haftada düzenlenen operasyonlarda Yunanistan'a yasa dışı yollardan geçmeye çalışan FETÖ üyesi N.A, Ü.T, E.A, Y.G, H.G, N.Y, S.A, S.A, PKK üyesi Ö.E. ve MKP/HKO üyesi E.A. sınıra yakın alanlarda gözaltına alındı.

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