Sivas'ta halk otobüsü, 4 araç ile büfeye çarptı: 7 yaralı

Sivas'ın Dikilitaş Caddesi'nde içerisindeki yolcularıyla birlikte seyir halinde olan 58 H 0116 plakalı halk otobüsünün şoförü Ömer Odabaşı, aniden rahatsızlandı.Kontrolden çıkan otobüs, yokuş aşağı inerken önüne çıkan 4 araca çarptıktan sonra yol kenarındaki bir bıçakçı büfesine çarparak durabildi.DHA'nın haberine göre kazada, ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı.İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.Kalp krizi geçirdiği belirlenen Odabaşı ile 7 yaralı, hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.