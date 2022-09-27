  • USD: 18,45 - 18,48
  • EURO: 17,77 - 17,80
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Sivas'ta halk otobüsü, 4 araç ile büfeye çarptı: 7 yaralı

Sürücüsünün direksiyon başında kalp krizi geçirdiği özel halk otobüsü, önüne çıkan 4 araca, ardından da büfeye çarptı. Sürücü ile kazada yaralanan 7 kişi hastanelere kaldırıldı.

Ekleme: 27.09.2022 - 17:12 Güncelleme: 27.09.2022 - 17:13 / Editör: Ozge Selin
Sivas'ta halk otobüsü, 4 araç ile büfeye çarptı: 7 yaralı
Sivas'ın Dikilitaş Caddesi'nde içerisindeki yolcularıyla birlikte seyir halinde olan 58 H 0116 plakalı halk otobüsünün şoförü Ömer Odabaşı, aniden rahatsızlandı.

Kontrolden çıkan otobüs, yokuş aşağı inerken önüne çıkan 4 araca çarptıktan sonra yol kenarındaki bir bıçakçı büfesine çarparak durabildi.

Kalp krizi geçirdi
DHA'nın haberine göre kazada, ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kalp krizi geçirdiği belirlenen Odabaşı ile 7 yaralı, hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
Başkan Erdoğan'dan Mersin'deki terör saldırısına tepki: Malum parti terörist kadınları istismar ediyor...
Altılı masa pastayı bölüşemiyor: İYİ Parti 'küçük' diyerek dört partiyi gözden çıkardı!
Başkan Erdoğan'dan HDP'ye sert tepki!
Suriye'nin kuzeyinde PKK'ya ağır darbe! 13 terörist etkisiz hale getirildi!
Bakan Soylu: Katil Demirtaş, PKK'yı burada bile temize çıkarıyorsun
Tanju Özcan, HDP Genel Merkezi'ne kına gönderdi
Bakan Muş'tan Kılıçdaroğlu'na: Topluma açıkla! Meclis'te 'Evet' AYM'de 'Hayır'
CHP'li Ağbaba'nın polisimizi şehit eden teröristi savunduğu açıklaması ortaya çıktı: Eli silahlı terörist göremedik
Kuzey Akım 1 ve 2'de gizemli sızıntı: Kaza mı sabotaj mı? Dünyayı etkileyecek bir felaket yaşanabilir
'Demir Yumruk' soruşturmasında flaş!
Ne şehit diyebildi ne PKK: Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan 'Mersin'deki saldırı neyin nesi belli değil'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 seçimlerini rekor bir oyla göğüsleyeceğiz
Dışişleri'nden Almanya Federal Parlamento Başkan Yardımcısı'na tepki
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Mersin’deki terör saldırısına kınama
CHP'li Belediye sata sata bitiremedi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Avcılar Belediyesi'nde grev kararı
Yunanistan ve ABD'ye nota: İki ülkeden peş peşe açıklamalar! Yunan basını karıştı
CHP'den skandal; Mersin'deki teröriste 'GAZETECİ' dediler
CHP’li başkan terör saldırısı hakkında dezenformasyon yaptı, tepki yağdı!
Meteoroloji saat verdi ve uyardı: Sağanak yağmur geliyor

Meteoroloji saat verdi ve uyardı: Sağanak yağmur geliyor

Dünya'yı kurtarma operasyonu: DART! NASA ilk adımı attı

Dünya'yı kurtarma operasyonu: DART! NASA ilk adımı attı

TOKİ 26 ilde satışa çıkarıyor: Yüzde 25 peşinat ve 60 aya kadar vade

TOKİ 26 ilde satışa çıkarıyor: Yüzde 25 peşinat ve 60 aya kadar vade

Yaz havası geri geliyor: Sıcaklıklar altı derece birden artacak

Yaz havası geri geliyor: Sıcaklıklar altı derece birden artacak

2022'de Android 13 güncellemesi alacak Samsung modelleri

2022'de Android 13 güncellemesi alacak Samsung modelleri

Tesla, insansı robotunu 30 Eylül'de sergileyecek

Tesla, insansı robotunu 30 Eylül'de sergileyecek