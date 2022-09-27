Eski istihbaratçı albay Arif Yekebaş'a FETÖ'den hapis cezası

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına, tutuksuz sanık Arif Yekebaş ve avukatı katıldı.Yekebaş, savunmasında, silahlı terör örgütü üyesi olmadığını ve hiçbir örgütle bağlantısının bulunmadığını öne sürdü. Kendisine kumpas kurulduğunu savunan Yekebaş, beraat talep etti.Sanık avukatı da önceki duruşmalarda tanık olarak dinlenilen A.B'nin, bir televizyon kanalında, askere kurulan kumpası anlattığını, aynı kumpas mektuplarının müvekkili için de yazıldığını iddia etti.Mahkemede, televizyon kanalında yayımlanan belgeselden bir bölümü izleten avukat, burada konuşan tanığın dosyada da tanık olduğunu, fakat belgeselde söylediklerini mahkemede ifade etmediğini anlattı.TUTUKSUZLUK HALİ DEVAM EDECEKAvukat beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme, Arif Yekebaş'ı "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.Hükümle birlikte sanığın tutuksuzluk halinin devamına karar verildi.NE OLMUŞTU?FETÖ soruşturması kapsamında aranan Yekebaş, 18 Mart'ta Bahçelievler'de saklandığı evde yakalanmıştı.Uzun yıllar Genelkurmay İstihbarat Başkanlığında görev yapan Yekebaş'ın yakalanmamak için kayıtsız adreslerde saklandığı ve sürekli kılık değiştirdiği bilgisi iddianamede yer almıştı.Sanık Yekebaş, 16 Eylül'de görülen duruşmada adli kontrol şartıyla tahliye edilmiş