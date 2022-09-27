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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 seçimlerini rekor bir oyla göğüsleyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 seçimleri için "Rekor bir oyla Cumhurbaşkanı ve Meclis seçimlerini Allah’ın izni ile kazanacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 seçimlerini rekor bir oyla göğüsleyeceğiz
Ekleme: 27.09.2022 - 13:23 Güncelleme: 27.09.2022 - 13:37 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 seçimlerini rekor bir oyla göğüsleyeceğiz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı.

Burada gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, partililere seslendi.

Erdoğan, konuşmalarında 2023 seçimlerinin ülkede büyük bir dönüm noktası olacağına işaret etti.

'Biz milletten kopuk değiliz'
Sözlerini bitirirken yaptığı konuşma partililer tarafından dakikalarca ayakta alkışlanan Başkan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

'Milletimizin gönül dünyalarına girdiğimizde, 2023'te rekor bir oyla Cumhurbaşkanı ve Meclis seçimini Allah'ın izniyle göğüsleyebiliriz. Ben inanıyorum. İnandığıma göre bu işi Allah'ın izniyle başaracağız. Biz de muhalefetin hep yaptığı ve bugün de tekrarladığı gibi oturduğumuz yerden ahkam keserek siyaset yapmaya kalkarsak onların akıbetine uğramaktan kurtulamayız.

Bu kadro bu işi başarır. Ben size inanıyorum, inandığımız bu yolda kararlı bir şekilde yola devam edeceğiz. Zira biz milletten kopuk değiliz. Ama unutmayın milletten kopuk siyasetçi olmaz.

AK Parti'yi kuran da, iktidara getiren de, yaşadığı onca badireye rağmen ayakta duran da inşallah 2023'te tekrar iktidar sorumluluğu verecek olan da milletimizdir.' ifadelerini kullandı.
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