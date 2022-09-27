  • USD: 18,45 - 18,48
  • EURO: 17,77 - 17,80
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bakanlar Dönmez ve Varank, WindEnergy etkinliğinde Türkiye pavilyonunun açılışını yaptı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, WindEnergy Hamburg Konferans ve Fuarı'nda Türk şirketlerinin yer aldığı "Invest in Türkiye" pavilyonunun açılışını gerçekleştirdi.

Ekleme: 27.09.2022 - 15:24 Güncelleme: 27.09.2022 - 15:25 / Editör: Ozge Selin
Bakanlar Dönmez ve Varank, WindEnergy etkinliğinde Türkiye pavilyonunun açılışını yaptı
Almanya'nın Hamburg kentinde düzenlenen fuarda Türk şirketlerinin yer aldığı "Invest in Türkiye" pavilyonunun açılışı Bakanlar Dönmez ve Varank tarafından gerçekleştirildi.

Bakan Dönmez, buradaki konuşmasında, Türkiye'deki rüzgar enerjisi sektörünün büyümeye devam ettiğini belirterek, "Sadece Türkiye'de değil dünyanın her yanına malzeme, hizmet ve teknoloji götüren ve ihracat yapan bir rüzgar enerjisi sektörü var. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." diye konuştu.

Bakan Varank da Türkiye'nin enerjide son 20 yılda yaptığı yatırımlarla dünyada ciddi bir oyuncu haline geldiğine dikkati çekerek, "Türkiye, dünyanın 45 ülkesine ekipman satışı ve ihracatı yapıyor. Bugün aynı zamanda hidrojenle ilgili oturumlar olacak. Hidrojen de geleceğin dünyasında enerjide en çok tartışılan konulardan bir tanesi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız da Türkiye'nin fikirlerini ve çalışmalarını ortaya koyacak. Trendlerle ilgili oturumlar olacak. Böyle büyük bir organizasyonda Türkiye'nin kabiliyetlerini tanıtmaktan dolayı memnunuz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin rüzgar enerjisi potansiyeli ve üretim gücünün sergilendiği WindEnergy Hamburg Konferans ve Fuarı'na Türkiye'den 30'dan fazla firma katıldı. 30 Eylül'e kadar devam edecek fuarda, firmalar rüzgar teknolojisi alanındaki ürünlerini sergileyecek ve yeni iş bağlantıları kuracak.

Aynı tarihlerde düzenlenen ikinci etkinlik olan "H2 Expo Hidrojen Fuarı ve Kongresi"nde ise gelecekte rüzgar enerjisiyle entegre olacak hidrojen üretim, depolama ve taşıma teknolojileri ele alınacak. Öte yandan, yenilenebilir enerji açısından zengin olan Türkiye'nin hidrojen alanındaki imalat ve üretim potansiyeli anlatılacak.
Tanju Özcan, HDP Genel Merkezi'ne kına gönderdi
Bakan Muş'tan Kılıçdaroğlu'na: Topluma açıkla! Meclis'te 'Evet' AYM'de 'Hayır'
CHP'li Ağbaba'nın polisimizi şehit eden teröristi savunduğu açıklaması ortaya çıktı: Eli silahlı terörist göremedik
Kuzey Akım 1 ve 2'de gizemli sızıntı: Kaza mı sabotaj mı? Dünyayı etkileyecek bir felaket yaşanabilir
'Demir Yumruk' soruşturmasında flaş!
Ne şehit diyebildi ne PKK: Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan 'Mersin'deki saldırı neyin nesi belli değil'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 seçimlerini rekor bir oyla göğüsleyeceğiz
Dışişleri'nden Almanya Federal Parlamento Başkan Yardımcısı'na tepki
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Mersin’deki terör saldırısına kınama
CHP'li Belediye sata sata bitiremedi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Avcılar Belediyesi'nde grev kararı
Yunanistan ve ABD'ye nota: İki ülkeden peş peşe açıklamalar! Yunan basını karıştı
CHP'den skandal; Mersin'deki teröriste 'GAZETECİ' dediler
CHP’li başkan terör saldırısı hakkında dezenformasyon yaptı, tepki yağdı!
Ekrem İmamoğlu'nun 'Antik Roma Hipodromu' projesine AK Parti'den sert tepki: Hayali bile ihanettir
EYT çalışması tamamlandı! Bakan Bilgin kesin tarihi açıkladı
Bakan Kurum açıkladı: Orta gelir grubu için yeni konut kampanyası geliyor
6'lı masada bir kriz daha! Bakanlık kavgası alevlendi
ABD'li sözcüden pişkin açıklama: Yunanistan'a asker yığınağı yapmak tartışılamazmış
Meteoroloji saat verdi ve uyardı: Sağanak yağmur geliyor

Meteoroloji saat verdi ve uyardı: Sağanak yağmur geliyor

Dünya'yı kurtarma operasyonu: DART! NASA ilk adımı attı

Dünya'yı kurtarma operasyonu: DART! NASA ilk adımı attı

TOKİ 26 ilde satışa çıkarıyor: Yüzde 25 peşinat ve 60 aya kadar vade

TOKİ 26 ilde satışa çıkarıyor: Yüzde 25 peşinat ve 60 aya kadar vade

Yaz havası geri geliyor: Sıcaklıklar altı derece birden artacak

Yaz havası geri geliyor: Sıcaklıklar altı derece birden artacak

2022'de Android 13 güncellemesi alacak Samsung modelleri

2022'de Android 13 güncellemesi alacak Samsung modelleri

Tesla, insansı robotunu 30 Eylül'de sergileyecek

Tesla, insansı robotunu 30 Eylül'de sergileyecek