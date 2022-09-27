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Bakan Kirişci, Endonezya'da 'G20 Tarım Bakanları Toplantıları'na katılıyor

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, G20 Zirvesi kapsamında Endonezya'da düzenlenen "Tarım Bakanları Toplantısı"na katılarak Türkiye'nin kadın ve genç girişimciliğini hızlandırmaya yönelik tecrübelerini paylaştı.

Ekleme: 27.09.2022 - 15:35 Güncelleme: 27.09.2022 - 15:35 / Editör: Ozge Selin
Bakan Kirişci, Endonezya'da 'G20 Tarım Bakanları Toplantıları'na katılıyor
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Kadın ve Genç Girişimciliğini Hızlandırmada Dijital Tarım Dönüşümünün Rolü" temalı küresel forumda konuşan Kirişci, Kanada Federal Tarım Bakanı Bibeau ile de ikili görüşme gerçekleştirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, G20 Tarım Bakanları Toplantısı, "Birlikte daha iyi, daha güçlü" temasıyla Endonezya'nın Bali kentinde başladı.

Türkiye'yi Bakan Kirişci'nin temsil ettiği zirvede, G20 Dönem Başkanı Endonezya'nın "küresel sağlık mimarisi", "dijital dönüşüm", "sürdürülebilir enerji" olarak belirlediği öncelikler çerçevesinde oturumlar gerçekleştiriliyor.

Bu kapsamda "Üst Düzey Bakanlar Diyalogu"na katılan Kirişci, "Kadın ve Genç Girişimciliğini Hızlandırmada Dijital Tarım Dönüşümün Rolü" temalı Küresel Forum'da Türkiye'nin tecrübelerini paylaştı.

Program kapsamında Kirişci'nin "Esnek ve sürdürülebilir tarım ve gıda sistemleri inşa etmek" ve "Kırsal alanlardaki çiftçilerin geçimini iyileştirmek için dijital tarım yoluyla yenilikçi tarımsal girişim" temalı oturumlarda da konuşması planlanıyor.

KANADALI BAKAN BİBEAU İLE GÖRÜŞTÜ

Bakan Kirişci, toplantıların yanı sıra ikili görüşmeler de gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Kanada Federal Tarım Bakanı Marie Claude Bibeau ile görüşen Kirişci, karşılıklı iş birliği imkanlarını değerlendirdi. Görüşmede, özellikle tarım sektöründe dijitalleşme ve inovasyon konuları ele alındı.

Bakan Kirişci'nin, mevkidaşlarıyla yapacağı görüşmelerin yanı sıra Avrupa Birliği Tarım ve Kırsal Kalkınma Komiseri Janusz Wojciechowski ve FAO Genel Direktörü Qu Dongyu ile de bir araya gelmesi öngörülüyor.

G20 Tarım Bakanları Toplantıları, 29 Eylül'e kadar devam edecek.
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