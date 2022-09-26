Yazar Ahmet Özalp son yolculuğuna uğurlandı...

Tedavi gördüğü Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nde 69 yaşında vefat eden usta edebiyatçının cenaze namazı, ikindi namazına müteakip Eyüp Sultan Camii avlusunda kılındı.Özalp'in yeğeni araştırmacı yazar Ömer Hakan Özalp, cenaze namazı öncesinde amcasının hastalık ve vefat sürecinin çok ani geliştiğini belirterek, 'Amcam bizim için de adeta bir idoldü. Çocukluğumdan itibaren onun yolunu tutmuş bulunuyorum, ben de aynı şekilde Osmanlıca'dan yazma matbu eserleri hazırlıyorum.' dedi.Amcasının çalışmalarında büyük özen gösterdiğini ifade eden Özalp, 'Gerçekten işinin hakkını vererek, araştırarak, bir şeyler katarak yani katma değer katmak suretiyle eserler üretiyordu. Son dönemlerde Mehmet Akif ile ilgili eserleri var, halk hikayeleriyle ilgili, ahlaki didaktik eserleri var. Klasikler özellikle önemli, hatıratlar da önemli, hepsi birbirinden değerli.' şeklinde konuştu.Tiyatro sanatçısı ve yazar Ulvi Alacakaptan ise Özalp'in deyimler ve atasözleri, mizah gibi pek çok konuda uzman bir isim olduğuna işaret ederek, 'Edebiyatta uzman olmadığı çok az alan var.' ifadesini kullandı.İlk olarak 1987'de tanıştığı Özalp ile sonrasında da farklı vesilelerle görüştüğünü anlatan Alacakaptan, 'Çok iyi, çok hoş, nüktedan bir dosttu. Dosttu. Bilgisiyle başkasını ezenlerden değildi. Gayet yumuşak huyluydu, gayet de yumuşak konuşurdu. Arkasından hoş şey söylemeyecek kimsenin olacağını tahmin etmiyorum. İyi ki yaşam sadece dünyadakinden ibaret değil.' değerlendirmesini yaptı.Kılınan cenaze namazının ve okunan duaların ardından omuzlara alınan Ahmet Özalp'in naaşı, Şule Yüksel Şenler, Ahmet Kekeç, Yavuz Bahadıroğlu ve Mehmet Nuri Güleç gibi isimlerin de metfun bulunduğu, Eyüp Sultan Mihrişah Valide Sultan Haziresi'nde hazırlanan kabre defnedildi.Ahmet Özalp'in ağabeyleri Vahap Özalp, Muhsin Özalp ile oğlu Taha Özalp ve ailesi taziyeleri kabul ederken, cenazeye edebiyat ve sanat camiasından Cevdet Karal, Ömer Erdem, Sedat Anar, Turan Kışlakçı, Turan Koç, Sabri Koz, Aykut Ertuğrul, Ekrem Kızıltaş, Furkan Çalışkan, Zeki Bulduk, Mustafa Ruhi Şirin, Mekki Yassıkaya, Yüksel Kanar, İsmail Coşkun, İsmail Küçükkılıç, Ömer Aydın, Atasoy Müftüoğlu, Bekir Cantemir'in de arasında bulunduğu pek çok kişi katıldı.Kahramanmaraş'ta 1953'te dünyaya gelen N. Ahmet Özalp, öğretmenlik, yayıncılık, gazetecilik ve ansiklopedi yazarı olarak birçok alanda çalışmalar yaptı.Osmanlı dönemi kültür, edebiyat ve fikir eserlerinin bugüne kazandırılmasında önemli katkıları olan Özalp, Said Halim Paşa, Filibeli Ahmed Hilmi, İzmirli İsmail Hakkı ve Şemseddin Sami gibi pek çok kıymetli fikir ve ilim adamlarının eserlerini yeniden yayınlama konusunda ciddi çalışmalara imza attı.Eser neşirlerinin yanı sıra araştırma ve inceleme alanındaki çalışmalarıyla da kültür ve edebiyat dünyasına önemli katkılarda bulunan yazar, 2017'de Necip Fazıl Fikir-Araştırma ödülüne değer görüldü.Özalp, aralarında 'Türkülerden Seçmeler', 'Türk Manilerinden Seçmeler', 'Türk Ninnilerinden Seçmeler' ve Refik Halit Karay'ın eserlerinde sansür konusunu ele alan 'Okları Kırılmış Kirpi'nin bulunduğu birçok eseri edebiyat dünyasına kazandırdı.