Yaz havası geri geliyor: Sıcaklıklar altı derece birden artacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere soğuk ve yağışlı hava ara veriyor. Hava sıcaklıkları iç ve batı kesimlerde altı derece birden artıyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: ülke genelinde yağış beklenmiyor.Marmara, Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun doğusunun parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmeler sonrasında, bugün hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde 2 ila 6 derece aratarak mevsim normalleri civarına çıkacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. MGM tarafından paylaşılan hava durumu raporuna göre, İstanbul'da bugün hava az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul için bugün güncel meteorolojik bir uyarı yok. Meteoroloji'den gelen 5 günlük hava durumu raporuna göre, salı gününe kadar ülke genelinde yağış beklenmiyor. 27 Eylül Salı günü Edirne ve Kırklareli'de havanın yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
İSTANBUL °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
ANKARA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
SİNOP °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık