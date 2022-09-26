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Yaz havası geri geliyor: Sıcaklıklar altı derece birden artacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere soğuk ve yağışlı hava ara veriyor. Hava sıcaklıkları iç ve batı kesimlerde altı derece birden artıyor.

Ekleme: 26.09.2022 - 11:29 Güncelleme: 26.09.2022 - 11:34 / Editör: Ozge Selin
Yaz havası geri geliyor: Sıcaklıklar altı derece birden artacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: ülke genelinde yağış beklenmiyor.Marmara, Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun doğusunun parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmeler sonrasında, bugün hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde 2 ila 6 derece aratarak mevsim normalleri civarına çıkacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. MGM tarafından paylaşılan hava durumu raporuna göre, İstanbul'da bugün hava az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul için bugün güncel meteorolojik bir uyarı yok. Meteoroloji'den gelen 5 günlük hava durumu raporuna göre, salı gününe kadar ülke genelinde yağış beklenmiyor. 27 Eylül Salı günü Edirne ve Kırklareli'de havanın yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL °C, 24°C
Az bulutlu ve açık

ANKARA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

SİNOP °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

Yaz havası geri geliyor: Sıcaklıklar altı derece birden artacak
Yaz havası geri geliyor: Sıcaklıklar altı derece birden artacak
Yaz havası geri geliyor: Sıcaklıklar altı derece birden artacak
Yaz havası geri geliyor: Sıcaklıklar altı derece birden artacak

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