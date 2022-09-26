Yaz havası geri geliyor: Sıcaklıklar altı derece birden artacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: ülke genelinde yağış beklenmiyor.Marmara, Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun doğusunun parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmeler sonrasında, bugün hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde 2 ila 6 derece aratarak mevsim normalleri civarına çıkacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. MGM tarafından paylaşılan hava durumu raporuna göre, İstanbul'da bugün hava az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul için bugün güncel meteorolojik bir uyarı yok. Meteoroloji'den gelen 5 günlük hava durumu raporuna göre, salı gününe kadar ülke genelinde yağış beklenmiyor. 27 Eylül Salı günü Edirne ve Kırklareli'de havanın yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.İSTANBUL °C, 24°CAz bulutlu ve açıkANKARA °C, 27°CAz bulutlu ve açıkİZMİR °C, 29°CAz bulutlu ve açıkANTALYA °C, 30°CAz bulutlu ve açıkSİNOP °C, 26°CParçalı ve az bulutluTRABZON °C, 24°CParçalı ve az bulutluERZURUM °C, 23°CParçalı ve az bulutluDİYARBAKIR °C, 33°CAz bulutlu ve açık