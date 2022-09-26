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Ümit Özdağ'ın adamlarının Soner Çam'ı darbettiği anlar

Zafer Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Soner Çam, eleştirdiği Ümit Özdağ'ın adamları tarafından darbedildiğini açıklamıştı. Yaşanan anların kamera kayıtları ortaya çıktı.

Ümit Özdağ'ın adamlarının Soner Çam'ı darbettiği anlar
Ekleme: 26.09.2022 - 10:10 Güncelleme: 26.09.2022 - 10:11 / Editör: Ozge Selin
Ümit Özdağ'ın adamlarının Soner Çam'ı darbettiği anlar
Mültecilere olan nefretiyle provaktif eylemlerini sürdüren Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, bu kez parti üyesi tarafından ifşa edildi.

Zafer Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Soner Çam, dün yaptığı sosyal medya paylaşımıyla, siyasi gündeme oturmuştu.

Soner Çam, Özdağ'ı eleştirdiği için 20 kişi tarafından dövdürüldüğünü, Twitter hesabından yayınladığı fotoğraflarla açıkladı.

Aynı zamanda partiden istifa ettiğini duyuran Çam, yaşanan olayı şu ifadelerle aktardı;

'Beni ve arkadaşımı 20 kişi darbettiler'

'Zafer Partisi Kurucular Kurulu Üyeliğinden ve Parti üyeliğinden istifa ettim. Türkiye Cumhuriyeti Devletine baş kaldıran Ümit Özdağ, azmettirerek beni ve arkadaşımı 20 kişi ile darbettiler.'

Ümit Özdağ'ın adamlarının Soner Çam'ı darbettiği anlar

Olay anı ortaya çıktı

Bir diğer yandan, Soner Çam'ın bu ifadeleri sonrası, yaşanan dehşet olayın görüntüleri ortaya çıktı.
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Ümit Özdağ'ın adamlarının Soner Çam'ı darbettiği anlar
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