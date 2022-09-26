  • USD: 18,37 - 18,40
  • EURO: 17,94 - 17,98
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Tesla, insansı robotunu 30 Eylül'de sergileyecek

Tesla 30 Eylül'de büyük bir etkinlik düzenlemeye hazırlanıyor. Şirket, insansı robotunun çalışan prototipini gösterecek.

Ekleme: 26.09.2022 - 13:21 Güncelleme: 26.09.2022 - 13:29 / Editör: Ozge Selin
Tesla, insansı robotunu 30 Eylül'de sergileyecek
Geçtiğimiz yıl düzenlenen Tesla'nın 'yapay zeka günü' etkinliğinde konuşan milyarder girişimci Elon Musk, şirketin insansız robotunun da gelecek yıla kadar hazır olacağını açıklamıştı.

Tesla Bot' adı verilen ve insanlar için tehlikeli veya sıkıcı olabilecek işleri yapması için tasarlanan insansı robot, mutfak alışverişi veya ev temizliği gibi görevleri yerine getirecek.

'Tesla Bot' isimli insansız robotların bir insan kadar hızlı koşamayacağını ve insanlar kadar güçlü olmayacağını vurgulayan Tesla CEO'su, bu robotların insanlara tehlike yaratmayacağını söyledi.


Çalışan sürümü 30 Eylül'de sergilenecek
Tesla, 30 Eylül'de büyük bir etkinlik düzenlemeye hazırlanıyor. Bu etkinlikte merakla beklenen insansı robot 'Tesla Bot'un çalışan bir prototipi ilk kez sergilenecek.

Musk, geçtiğimiz haftalarda China Cyberspace dergisine verdiği röportajda, Tesla Bot'un on yıldan daha kısa bir süre içinde satın alınabileceğini söyledi.

1,72 boyunda ve 57 kilo ağırlığında tasarlanacak Tesla Bot, saatte 8 km hızla koşabilecek. Tesla otomobillerinde bulunan birçok sensörle ve teknolojiyle donatılan insansı robot, şimdiden oldukça merak uyandırdı.

MHP’li Erkan Akçay: EYT, yeni yılın ilk haftası Meclis'ten geçer
İBB tadilatına başladığı üst geçidi kaderine terk etti: Aylardır çalışma yapılmıyor
OECD Türkiye ekonomisi için büyüme tahminini yükseltti, enflasyon beklentisini düşürdü
Diyanetten, 'müftülere oy toplama talimatı verildiği iddiası'nı içeren haber için suç duyurusu
Nureddin Nebati: Enflasyonu yeneceğiz
Benzin ve motorine büyük indirim geliyor: İşte pompaya yansıması beklenen rakam
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan CHP'ye konuşma uyarısı
Rusya'da okula silahlı saldırı: En az 9 ölü, 20 yaralı
İtalya'da seçimlerden birinci çıkan Giorgia Meloni bir ilke imza atacak! İşte yeni dönemin şifreleri
THY Körfez'i de Avrupa'yı da solladı! Beş büyükler İstanbul'a yenildi!
Annesini öldürdü, kafasını kesip sokağa attı! Katil sosyal medyada bakın neler paylaşmış...
2013 KPSS ile ilgili FETÖ'cülerden şok itiraf! Çalıntı soruları abdest aldırarak Kuran’a el bastırıp şeref üzerine yemin ettirerek verdiler
Ticaret Bakanı Mehmet Muş duyurdu: Hizmet ihracatı rekor kırdı
Mustafa Varank, Ahmet Davutoğlu'nun en büyük mücadelesini anlattı
TİP'li Sera Kadıgil'den canlı yayında haddini aşan sözler: Diyanet İşleri Başkanlığı ve imam hatip liseleri kapatılsın
Ümit Özdağ'ın adamlarının Soner Çam'ı darbettiği anlar
Pendik'te İETT otobüsünden alevler yükseldi
Kabine Toplantısı kritik kararlar için toplanıyor; EYT'liler, destek ödemeleri ve TOKİ...
CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde skandal! Asırlık ağaçları acımadan kestiler
Putin'i kızdıracak teslimat: NASAMS füze sistemleri Ukrayna'ya ulaştı
Bakımevinde dehşet! 20 yaşında genci üzerine oturarak öldürdüler!

Bakımevinde dehşet! 20 yaşında genci üzerine oturarak öldürdüler!

Sapık okul müdüründen yardımcısına cinsel taciz: Ben senin tazmanya canavarınım!

Sapık okul müdüründen yardımcısına cinsel taciz: Ben senin tazmanya canavarınım!

Emir bebek eşcinsel aileden alındı

Emir bebek eşcinsel aileden alındı

Yaz havası geri geliyor: Sıcaklıklar altı derece birden artacak

Yaz havası geri geliyor: Sıcaklıklar altı derece birden artacak

2022'de Android 13 güncellemesi alacak Samsung modelleri

2022'de Android 13 güncellemesi alacak Samsung modelleri

Tesla, insansı robotunu 30 Eylül'de sergileyecek

Tesla, insansı robotunu 30 Eylül'de sergileyecek