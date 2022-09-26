Rusya, ABD'nin gizli bilgilerini ifşa eden Snowden’a vatandaşlık verdi!
Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD Ulusal Güvenlik Kurumu'nun (NSA) sırlarını ifşa eden eski istihbarat görevlisi Edward Snowden'a Rusya vatandaşlığı verdi.
Son dakika haberi... Vladimir Putin'in imzaladığı kararnamede 21 Haziran 1983 doğumlu ABD vatandaşı Edward Snowden'a Rusya vatandaşlığı verildiği ifade edildi.
2013 YILINDA GİZLİ BELGELERİ SIZDIRMIŞTI
Snowden, 2013'te Amerikan Ulusal Güvenlik Kurumu'na (NSA) ait bir dizi belgeyi Washington Post ve Guardian gazetelerine sızdırmıştı. Bu belgeler, NSA'in ABD'de ve dünyada yapılan milyonlarca telefon görüşmesini ve yabancı liderleri izlediğini ortaya çıkarmıştı.
9 YILDIR RUSYA'DA YAŞIYOR
Sızdırmanın ardından Rusya'ya sığınan Snowden, 9 yılı aşkın bir süredir bu ülkede ikamet ediyor.